Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc je základná verzia modelu IVR-L 120 Tc a ideálne sa hodí na vysávanie a separovanie chladiacich mazív a pilín v kovospracujúcom priemysle.
Kompaktný priemyselný vysávač IVR-L 120/24-2 Tc sa optimálne hodí na separovanie chladiacich mazív a pilín. Odolná konštrukcia, olejovzdorné kolieska a olejovzdorný kábel robia z tohto vysávača pomocníka pri každodennej práci v priemysle s dlhou životnosťou. Stroj sa prezentuje výklopným podvozkom a veľkorysou nádobou s objemom 120 l – ideálnou na veľké množstvá kvapalín a/alebo maximálne bezprašných látok, ako sú piliny. Pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) sa pevné látky oddelia od kvapaliny. Obzvlášť flexibilnú prácu bez obťažujúceho zamotávania hadice zabezpečuje 360° otočná prípojka na sacej hlave. Stav naplnenia sa dá kedykoľvek pohodlne skontrolovať na vypúšťacej hadici. Vyprázdňovanie je možné dvomi spôsobmi: Buď pomocou vypúšťacej hadice alebo pomocou vyklápacieho podvozku. Bez problémov je možná aj preprava vysokozdvižným vozíkom.
Vlastnosti a výhody
Nová hnacia hlava pre vyššiu bezpečnosť, komfort a výkon
- Nízka hmotnosť hnacej hlavy zaisťuje ľahšiu manipuláciu pri preprave, vyprázdňovaní a pri servise.
- Väčšia bezpečnosť práce pri preprave vďaka uloženiu kábla na hlave stroja.
- Integrovaný kryt vyfukovaného vzduchu zabraňuje vniknutiu nečistôt do priestoru motora.
Pracovný dosah 360°
- Čistá práca všade dookola vďaka otočnej hadicovej prípojke na sacej hlave. Sacia hadica sa nezamotá.
Praktický výklopný podvozok
- Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Olejuvzdornosť
- Olejuvzdorné kolieska a kábel pre dlhú životnosť a vysokú mobilitu za agresívnych podmienok.
Robustný a spoľahlivý
- Ideálne sa hodí na použitie v kovospracujúcom priemysle.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23
|Objem nádoby (l)
|120
|Materiál nádoby
|Kov
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|66
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|68
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|68,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|740 x 620 x 1180
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
