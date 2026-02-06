Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc je základná verzia modelu IVR-L 120 Tc a ideálne sa hodí na vysávanie a separovanie chladiacich mazív a pilín v kovospracujúcom priemysle.

Kompaktný priemyselný vysávač IVR-L 120/24-2 Tc sa optimálne hodí na separovanie chladiacich mazív a pilín. Odolná konštrukcia, olejovzdorné kolieska a olejovzdorný kábel robia z tohto vysávača pomocníka pri každodennej práci v priemysle s dlhou životnosťou. Stroj sa prezentuje výklopným podvozkom a veľkorysou nádobou s objemom 120 l – ideálnou na veľké množstvá kvapalín a/alebo maximálne bezprašných látok, ako sú piliny. Pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) sa pevné látky oddelia od kvapaliny. Obzvlášť flexibilnú prácu bez obťažujúceho zamotávania hadice zabezpečuje 360° otočná prípojka na sacej hlave. Stav naplnenia sa dá kedykoľvek pohodlne skontrolovať na vypúšťacej hadici. Vyprázdňovanie je možné dvomi spôsobmi: Buď pomocou vypúšťacej hadice alebo pomocou vyklápacieho podvozku. Bez problémov je možná aj preprava vysokozdvižným vozíkom.

Vlastnosti a výhody
Nová hnacia hlava pre vyššiu bezpečnosť, komfort a výkon
  • Nízka hmotnosť hnacej hlavy zaisťuje ľahšiu manipuláciu pri preprave, vyprázdňovaní a pri servise.
  • Väčšia bezpečnosť práce pri preprave vďaka uloženiu kábla na hlave stroja.
  • Integrovaný kryt vyfukovaného vzduchu zabraňuje vniknutiu nečistôt do priestoru motora.
Pracovný dosah 360°
  • Čistá práca všade dookola vďaka otočnej hadicovej prípojke na sacej hlave. Sacia hadica sa nezamotá.
Praktický výklopný podvozok
  • Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Olejuvzdornosť
  • Olejuvzdorné kolieska a kábel pre dlhú životnosť a vysokú mobilitu za agresívnych podmienok.
Robustný a spoľahlivý
  • Ideálne sa hodí na použitie v kovospracujúcom priemysle.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádoby (l) 120
Materiál nádoby Kov
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 66
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 68
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 68,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 740 x 620 x 1180

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 120/24-2 Tc
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 120/24-2 Tc
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 120/24-2 Tc

Video

Príslušenstvo