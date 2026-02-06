Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 120/24-2 Tc Me
Priemyselný vysávač IVR-L 120/24-2 Tc Me na vysávanie a separovanie kvapalín a pevných látok. Vďaka antikorovému vyhotoveniu je možné vysávať aj korozívne médiá.
Priemyselný vysávač IVR-L 120/24-2 Tc Me je kompaktný stroj s vyklápacím podvozkom. Tento vysávač kvapalín ponúka antikorovú nádobu s objemom 120 litrov na vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo prevažne bezprašných pevných látok, ako sú piliny. Pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) sa pevné látky bez problémov oddelia od nasatých kvapalín. Antikorové vyhotovenie vysávača IVR-L 120/24-2 Tc Me umožňuje vysávať aj korozívne médiá. Otočná (360°) hadicová prípojka na sacej hlave zaručuje maximálnu voľnosť pohybu a zabraňuje obťažujúcemu zamotávaniu hadice. Aktuálny stav naplnenia sa dá kedykoľvek pohodlne skontrolovať na vypúšťacej hadici. Nádoba sa vyprázdňuje buď pomocou vypúšťacej hadice alebo vyklápacieho podvozku. Odolná konštrukcia, olejovzdorné kolieska a olejovzdorný kábel zaisťujú dlhú životnosť, dokonca aj počas každodenného priemyselného používania. Vďaka pevnej konštrukcii je bez problémov je možná aj preprava vysokozdvižným vozíkom.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná nerezová zberná nádobaVeľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23
|Objem nádoby (l)
|120
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|65
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|65
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|65,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|740 x 620 x 1180
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video