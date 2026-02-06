Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 120/24-2 Tc Me

Priemyselný vysávač IVR-L 120/24-2 Tc Me na vysávanie a separovanie kvapalín a pevných látok. Vďaka antikorovému vyhotoveniu je možné vysávať aj korozívne médiá.

Priemyselný vysávač IVR-L 120/24-2 Tc Me je kompaktný stroj s vyklápacím podvozkom. Tento vysávač kvapalín ponúka antikorovú nádobu s objemom 120 litrov na vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo prevažne bezprašných pevných látok, ako sú piliny. Pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) sa pevné látky bez problémov oddelia od nasatých kvapalín. Antikorové vyhotovenie vysávača IVR-L 120/24-2 Tc Me umožňuje vysávať aj korozívne médiá. Otočná (360°) hadicová prípojka na sacej hlave zaručuje maximálnu voľnosť pohybu a zabraňuje obťažujúcemu zamotávaniu hadice. Aktuálny stav naplnenia sa dá kedykoľvek pohodlne skontrolovať na vypúšťacej hadici. Nádoba sa vyprázdňuje buď pomocou vypúšťacej hadice alebo vyklápacieho podvozku. Odolná konštrukcia, olejovzdorné kolieska a olejovzdorný kábel zaisťujú dlhú životnosť, dokonca aj počas každodenného priemyselného používania. Vďaka pevnej konštrukcii je bez problémov je možná aj preprava vysokozdvižným vozíkom.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná nerezová zberná nádoba
Veľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
  • Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádoby (l) 120
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 65
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 65
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 65,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 740 x 620 x 1180

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video

Príslušenstvo