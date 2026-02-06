Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Priemyselný vysávač na olej IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp so 120 l nádobou a autonómnym sudovým čerpadlom je vhodný na vysávanie a spätné vedenie chladiacich a vŕtacích olejov s pevnými látkami.
Vysávač oleja IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp je kompaktný priemyselný vysávač s vyklápacím podvozkom a antikorovou nádobou s objemom 120 litrov. Tento stroj vysáva tak veľké množstvá kvapalín, ako aj prevažne bezprašné pevné látky (napr. piliny). Pomocou koša na piliny (dodatočná výbava) sa pevné látky bez problémov oddelia od nasatých kvapalín. Antikorové vyhotovenie umožňuje všestranné použitie priemyselného vysávača IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp. Bez problémov je možné vysávať aj korozívne médiá. Otočná (360°) hadicová prípojka na sacej hlave sa postará o to, aby sa sacia hadica nezamotala, čím sa zvyšuje flexibilita. Aktuálny stav naplnenia sa dá kedykoľvek skontrolovať na vypúšťacej hadici. Autonómne sudové čerpadlo umožňuje spätné vedenie nasatých kvapalín na vysokú vypúšťaciu hladinu. Odolná konštrukcia, olejovzdorné kolieska a olejovzdorný kábel zaisťujú dlhú životnosť, dokonca aj počas každodenného priemyselného používania. Ďalej je možná aj preprava pomocou vysokozdvižného vozíka.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozok
- Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy.
- Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu.
- Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Kvalitná nerezová zberná nádoba
- Veľmi jednoduché čistenie.
- Vhodné pre korozívny sací materiál.
- Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Funkcia sudového čerpadla
- Autonómne sudové čerpadlo umožňuje jednoduché spätné odvádzanie povysávaných nečistôt a vysokú vyprázdňovaciu hladinu.
- Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23
|Objem nádoby (l)
|120
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|72
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|72
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|72,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|745 x 710 x 1420
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
- Funkcia sudového čerpadla
Video