Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Odsávač kvapalín a triesok IVR-L 200/24-2 Tc Dp so striedavým prúdom na odsávanie veľkého množstva olejov a triesok. Robustná konštrukcia, nenáročná na údržbu.
Výkonné riešenie s dvoma turbínami s príkonom 2,4 kW predurčuje odsávač kvapalín a triesok IVR-L 200/24-2 Tc Dp na striedavý prúd na odsávanie veľkého množstva olejov, ako aj chladiacich emulzií a triesok. Vreckový filter s dlhou životnosťou so zváranými švami je umývateľný a zaisťuje konštantný vysoký sací výkon mobilného odsávača, zatiaľ čo sitový kôš účinne oddeľuje kvapalné a pevné nasaté médiá. Systém vyprázdňovania s vyklápacím podvozkom umožňuje bezpečné vyprázdnenie s vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Je tiež možné použitie vysokozdvižného vozíka. Kvapaliny z 200 litrovej zbernej nádoby sa jednoducho vypustia uvoľnením vypúšťacej hadice s ukazovateľom stavu naplnenia. Integrované, plynulo regulovateľné sudové čerpadlo umožňuje výrazné zrýchlenie vyprázdňovania kvapaliny až po výškový rozdiel 6 metrov. Nízka hlučnosť je zaručená zvukovou izoláciou hnacej jednotky a účinným výfukovým tlmičom hluku.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozokSofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie veľkých 200-litrových nádob naklonením.
Funkcia sudového čerpadlaAutonómne sudové čerpadlo umožňuje jednoduché spätné odvádzanie povysávaných nečistôt a vysokú vyprázdňovaciu hladinu. Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|200
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|131
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|131
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|131
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Výbava
- Funkcia sudového čerpadla
Video
Oblasti využitia
- Pre veľké množstvo kvapalín ako sú oleje a chladiace emulzie
- Pre veľké množstvo pevných látok ako kovové triesky