Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Odsávač kvapalín a triesok IVR-L 200/24-2 Tc Dp so striedavým prúdom na odsávanie veľkého množstva olejov a triesok. Robustná konštrukcia, nenáročná na údržbu.

Výkonné riešenie s dvoma turbínami s príkonom 2,4 kW predurčuje odsávač kvapalín a triesok IVR-L 200/24-2 Tc Dp na striedavý prúd na odsávanie veľkého množstva olejov, ako aj chladiacich emulzií a triesok. Vreckový filter s dlhou životnosťou so zváranými švami je umývateľný a zaisťuje konštantný vysoký sací výkon mobilného odsávača, zatiaľ čo sitový kôš účinne oddeľuje kvapalné a pevné nasaté médiá. Systém vyprázdňovania s vyklápacím podvozkom umožňuje bezpečné vyprázdnenie s vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Je tiež možné použitie vysokozdvižného vozíka. Kvapaliny z 200 litrovej zbernej nádoby sa jednoducho vypustia uvoľnením vypúšťacej hadice s ukazovateľom stavu naplnenia. Integrované, plynulo regulovateľné sudové čerpadlo umožňuje výrazné zrýchlenie vyprázdňovania kvapaliny až po výškový rozdiel 6 metrov. Nízka hlučnosť je zaručená zvukovou izoláciou hnacej jednotky a účinným výfukovým tlmičom hluku.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ergonomický sklopný podvozok
Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie veľkých 200-litrových nádob naklonením.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Funkcia sudového čerpadla
Autonómne sudové čerpadlo umožňuje jednoduché spätné odvádzanie povysávaných nečistôt a vysokú vyprázdňovaciu hladinu. Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
  • Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
  • Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
  • Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 200
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 131
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 131
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 131
Rozmery (d x š x v) (mm) 1485 x 760 x 1550

Výbava

  • Funkcia sudového čerpadla
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Video

Oblasti využitia
  • Pre veľké množstvo kvapalín ako sú oleje a chladiace emulzie
  • Pre veľké množstvo pevných látok ako kovové triesky
Príslušenstvo