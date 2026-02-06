Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 400/24-2 Tc
Na odsávanie veľkého množstva hrubých kovových triesok, ako aj kvapalín, olejov a chladiacich emulzií: mobilný odsávač kvapalín a triesok IVR-L 400/24-2 Tc. Zberná nádoba s objemom 400 l.
Odsávanie veľmi veľkých množstiev hrubých triesok, kalov, olejov a chladiacich emulzií je hlavným účelom mobilného odsávača kvapalín a triesok IVR-L 400/24-2 Tc. 2 obtokové turbíny a odolný umývateľný vreckový filter zaručujú vysoký a konštantný sací výkon bez zníženia účinku filtrácie. Mobilný odsávač poháňaný striedavým prúdom a príkonom 2,4 kW presvedčí svojou robustnou, kompaktnou konštrukciou nenáročnou na servis, ktorá umožňuje aj najnáročnejšie použitie v priemyselnom prostredí. Odhlučnená pohonná jednotka a výfukový tlmič hluku pritom zabezpečujú nízky hluk počas prevádzky. Nádoba s objemom 400 litrov sa opatrne vyprázdni pomocou vyklápacieho podvozku s valivým mechanizmom alebo, v prípade potreby, pomocou vysokozdvižného vozíka. Kvapaliny je možné vypustiť jednoducho uvoľnením vypúšťacej hadice s ukazovateľom stavu naplnenia.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozokSofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie veľkých 400-litrových nádob naklonením.
Pohodlná a časovo úsporná možnosť vyprázdnenia pomocou vysokozdvižného vozíkaZvárané prvky vysokozdvižných vozíkov umožňujú bezpečné uchopenie a prepravu.
Optický ukazovateľ stavu naplneniaPriehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny. Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|400
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|180
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|187,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|188,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Oblasti využitia
- Pre veľké množstvo pevných látok ako hrubé triesky, kovové triesky, piesok, markazit
- Pre veľké množstvo kvapalín ako sú oleje a chladiace emulzie