Priemyselný vysávač kvapalín IVR-L 400/24-2 Tc

Na odsávanie veľkého množstva hrubých kovových triesok, ako aj kvapalín, olejov a chladiacich emulzií: mobilný odsávač kvapalín a triesok IVR-L 400/24-2 Tc. Zberná nádoba s objemom 400 l.

Odsávanie veľmi veľkých množstiev hrubých triesok, kalov, olejov a chladiacich emulzií je hlavným účelom mobilného odsávača kvapalín a triesok IVR-L 400/24-2 Tc. 2 obtokové turbíny a odolný umývateľný vreckový filter zaručujú vysoký a konštantný sací výkon bez zníženia účinku filtrácie. Mobilný odsávač poháňaný striedavým prúdom a príkonom 2,4 kW presvedčí svojou robustnou, kompaktnou konštrukciou nenáročnou na servis, ktorá umožňuje aj najnáročnejšie použitie v priemyselnom prostredí. Odhlučnená pohonná jednotka a výfukový tlmič hluku pritom zabezpečujú nízky hluk počas prevádzky. Nádoba s objemom 400 litrov sa opatrne vyprázdni pomocou vyklápacieho podvozku s valivým mechanizmom alebo, v prípade potreby, pomocou vysokozdvižného vozíka. Kvapaliny je možné vypustiť jednoducho uvoľnením vypúšťacej hadice s ukazovateľom stavu naplnenia.

Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozok
Ergonomický sklopný podvozok
Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie veľkých 400-litrových nádob naklonením.
Pohodlná a časovo úsporná možnosť vyprázdnenia pomocou vysokozdvižného vozíka
Pohodlná a časovo úsporná možnosť vyprázdnenia pomocou vysokozdvižného vozíka
Zvárané prvky vysokozdvižných vozíkov umožňujú bezpečné uchopenie a prepravu.
Optický ukazovateľ stavu naplnenia
Optický ukazovateľ stavu naplnenia
Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny. Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
  • Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
  • Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
  • Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 400
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 180
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 187,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 188,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1730 x 805 x 1390


Oblasti využitia
  • Pre veľké množstvo pevných látok ako hrubé triesky, kovové triesky, piesok, markazit
  • Pre veľké množstvo kvapalín ako sú oleje a chladiace emulzie
Príslušenstvo