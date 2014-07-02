Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/12-1 Tact Ec

Kompaktný priemyselný vysávač s automatickým oklepom filtra a neopotrebiteľným EC motorom na trvalé používanie. Ideálny na jemný prach vo výrobnom prostredí – aj ako stacionárne odsávacie zariadenie.

IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktný priemyselný vysávač, ktorý sa optimálne hodí na čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov. Neopotrebiteľný EC motor z neho robí perfektného kandidáta na náročné trvalé používanie. Vysávač je opatrený automatickým oklepom filtra, ideálne sa hodí na jemný prach a bez problémov sa dá používať ako stacionárne odsávacie zariadenie v spojení s výrobnými alebo baliacimi strojmi.

Vlastnosti a výhody
EC turbína s nízkym opotrebovaním
Bezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebením. Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.
Automatický oklep filtra systémom Tact
Automatické čistenie filtra pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
Prehľadný kompaktný dizajn filtra Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Vysávanie (mbar/kPa) 244 / 24,4
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 1,2
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 74
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,95
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 59
Rozmery (d x š x v) (mm) 970 x 690 x 995

Výbava

  • Hlavný filter: Plochý skladaný filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
  • Autom. vypínanie pri naplnení
