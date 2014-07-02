Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Ap

Kompaktný a obratný priemyselný vysávač základnej triedy. S poloautomatickým oklepom filtra, veľkými kolesami a brzdovými kolieskami. Ideálny na čistenie výrobných strojov a priestorov.

IVC 60/24-2 Ap je kompaktný priemyselný vysávač s veľkými kolesami a brzdovými kolieskami. Obratný stroj základnej triedy sa ľahko manévruje a je určený na čistenie výrobných strojov a priestorov. Poloautomatický oklep filtra zabezpečuje dlhú životnosť filtra.

Vlastnosti a výhody
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.
Manuálne čistenie IVC filtra (Ap)
V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
Prehľadný kompaktný dizajn filtra Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,95
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 59
Rozmery (d x š x v) (mm) 970 x 690 x 995

Výbava

  • Hlavný filter: Plochý skladaný filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
