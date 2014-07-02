Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Ap
Kompaktný a obratný priemyselný vysávač základnej triedy. S poloautomatickým oklepom filtra, veľkými kolesami a brzdovými kolieskami. Ideálny na čistenie výrobných strojov a priestorov.
IVC 60/24-2 Ap je kompaktný priemyselný vysávač s veľkými kolesami a brzdovými kolieskami. Obratný stroj základnej triedy sa ľahko manévruje a je určený na čistenie výrobných strojov a priestorov. Poloautomatický oklep filtra zabezpečuje dlhú životnosť filtra.
Vlastnosti a výhody
Vybavený dvoma výfukovými motormi.Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.
Manuálne čistenie IVC filtra (Ap)V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtromPrehľadný kompaktný dizajn filtra Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50 ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,95
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|59
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|970 x 690 x 995
Výbava
- Hlavný filter: Plochý skladaný filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video