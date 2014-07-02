Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact²

Kompaktný priemyselný vysávač s veľkými kolesami a brzdovými kolieskami pre najlepšiu mobilitu. S automatickým oklepom filtra TACT² pre dlhé prevádzkovanie bez prerušenia.

Kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/24-2 Tact² sa najlepšie hodí na čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov. Stroj je vybavený veľkými kolesami a brzdovými kolieskami, a tým sa ním ľahšie pohybuje a hodí sa na mobilné využitie. Automatický oklep filtra TACT² zabezpečuje dlhé prevádzkovanie bez prerušenia.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact²: Vybavený dvoma výfukovými motormi.
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact²: Automatický oklep filtra Tact
Automatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact²: Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
Prehľadný kompaktný dizajn filtra Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,95
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 68,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 970 x 690 x 995

Výbava

  • Hlavný filter: Plochý skladaný filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
  • Autom. vypínanie pri naplnení
Video

Príslušenstvo