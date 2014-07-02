Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact²
Kompaktný priemyselný vysávač s veľkými kolesami a brzdovými kolieskami pre najlepšiu mobilitu. S automatickým oklepom filtra TACT² pre dlhé prevádzkovanie bez prerušenia.
Kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/24-2 Tact² sa najlepšie hodí na čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov. Stroj je vybavený veľkými kolesami a brzdovými kolieskami, a tým sa ním ľahšie pohybuje a hodí sa na mobilné využitie. Automatický oklep filtra TACT² zabezpečuje dlhé prevádzkovanie bez prerušenia.
Vlastnosti a výhody
Vybavený dvoma výfukovými motormi.Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.
Automatický oklep filtra TactAutomatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtromPrehľadný kompaktný dizajn filtra Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,95
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|68,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|970 x 690 x 995
Výbava
- Hlavný filter: Plochý skladaný filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
- Autom. vypínanie pri naplnení
Video