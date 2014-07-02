Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact² M

Kompaktný a obratný priemyselný vysávač s autom. oklepom filtra Tact². Ideálny na čistenie výrobných strojov a priestorov so zdraviu škodlivým prachom prachovej triedy M.

IVC 60/24-2 Tact² M je kompaktný priemyselný vysávač s veľkými kolesami a brzdovými kolieskami. Vyslovene obratný stroj sa optimálne hodí na čistenie výrobných strojov a výrobných priestorov. Navyše je tento vysávač schválený pre zdraviu škodlivý prach prachovej triedy M. Automatický oklep filtra TACT² zabezpečuje dlhé prevádzkovanie bez prerušenia.

Vlastnosti a výhody
Prachová trieda M
Prachová trieda M
Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.
Automatický oklep filtra Tact
Automatický oklep filtra Tact
Automatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
S kompaktným plochým skladaným filtrom
  • Prehľadný kompaktný dizajn filtra
  • Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,95
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 60
Rozmery (d x š x v) (mm) 970 x 690 x 995

Výbava

  • Hlavný filter: Plochý skladaný filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
