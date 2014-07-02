Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact² M
Kompaktný a obratný priemyselný vysávač s autom. oklepom filtra Tact². Ideálny na čistenie výrobných strojov a priestorov so zdraviu škodlivým prachom prachovej triedy M.
IVC 60/24-2 Tact² M je kompaktný priemyselný vysávač s veľkými kolesami a brzdovými kolieskami. Vyslovene obratný stroj sa optimálne hodí na čistenie výrobných strojov a výrobných priestorov. Navyše je tento vysávač schválený pre zdraviu škodlivý prach prachovej triedy M. Automatický oklep filtra TACT² zabezpečuje dlhé prevádzkovanie bez prerušenia.
Vlastnosti a výhody
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.
Automatický oklep filtra TactAutomatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
S kompaktným plochým skladaným filtrom
- Prehľadný kompaktný dizajn filtra
- Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,95
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|60
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|970 x 690 x 995
Výbava
- Hlavný filter: Plochý skladaný filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
