Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Ap

Kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/30 Ap sa ideálne hodí na čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov. Vďaka neopotrebiteľnej radiálnej výveve sa hodí aj na trvalú prevádzku.

Kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/30 Ap je ako stvorený na čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov. Vďaka svojej neopotrebiteľnej radiálnej výveve je tento stroj vhodný na používanie v nepretržitej prevádzke a tým sa dá ideálne použiť aj ako stacionárne odsávacie zariadenie na výrobných alebo baliacich strojoch. Ručný oklep filtra mnohonásobne predlžuje životnosť filtra.

Vlastnosti a výhody
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Radiálna výbava presviedča svojim vysokým sacím výkonom pri vysokej životnosti minimálne 20.000 hodín. Stroje sa preto optimálne hodia na použitie vo viaczmennej prevádzke.
Manuálne čistenie IVC filtra (Ap)
V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
Prehľadný kompaktný dizajn filtra Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vysávanie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,9
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 88
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 89,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 970 x 690 x 1240

Výbava

  • Hlavný filter: Plochý skladaný filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video

Príslušenstvo