Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact²

Kompaktný priemyselný vysávač na čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov. Vďaka neopotrebiteľnej radiálnej výveve sa hodí aj na trvalé využitie.

Kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/30 Tact² sa najlepšie hodí na čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov. Vďaka neopotrebiteľnej radiálnej výveve môže byť využívaný v nepretržitej prevádzke a dá sa použiť napr. ako stacionárne odsávacie zariadenie vo výrobných alebo baliacich priestoroch.

Vlastnosti a výhody
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Radiálna výbava presviedča svojim vysokým sacím výkonom pri vysokej životnosti minimálne 20.000 hodín. Stroje sa preto optimálne hodia na použitie vo viaczmennej prevádzke.
Automatický oklep filtra Tact
Automatický oklep filtra Tact
Automatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
Prehľadný kompaktný dizajn filtra Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vysávanie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,9
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 95
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 95,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 970 x 690 x 1240

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
  • Autom. vypínanie pri naplnení
