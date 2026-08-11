Bavlnený mop Flaps Classic, 40 cm
Slučky a vonkajšie strapce tohto mopu sú vyrobené hlavne z mäkkej bavlny. S klapkou na použitie so systémom plochého mopu s vedrom a lisom od Kärcher.
Jednoduché, bezdotykové použitie vďaka sponám. Mop ideálny na veľmi veľké množstvo nečistôt, aj na nerovných podlahách. Slučky a vonkajšie strapce majú vysoký podiel bavlny, rovnomerné rozloženie slučiek zaisťuje optimálne pohlcovanie nečistôt a absorpciu vlhkosti a v spojení s tesne usporiadanými vonkajšími strapcami veľmi dobré zachytenie hrubých nečistôt s dobrou kĺzavosťou v jednom kroku. Okrem toho má mop celkom 4 pútka vo farbách modrá, červená, žltá a zelená. Pomocou tohto systému farebného odlíšenia možno mop jasne priradiť k určitej časti, ktorá sa má čistiť, a účinne zabrániť krížovej kontaminácii – nepotrebné slučky sa jednoducho odrežú. Bavlnený mop je ideálny na použitie v systéme plochého mopu s vozíkom s dvojitým vedierkom alebo vozíkom s jedným vedierkom a lisom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladký a ľahko štruktúrovaný
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Klapky
|Materiál
|70% bavlna / 30% PET
|Textilný materiál
|Zmes bavlny
|Typ výroby
|PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
|Textilná štruktúra
|Hromada slučky
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 250
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie