Bavlnený mop Flaps Classic, 40 cm

Slučky a vonkajšie strapce tohto mopu sú vyrobené hlavne z mäkkej bavlny. S klapkou na použitie so systémom plochého mopu s vedrom a lisom od Kärcher.

Jednoduché, bezdotykové použitie vďaka sponám. Mop ideálny na veľmi veľké množstvo nečistôt, aj na nerovných podlahách. Slučky a vonkajšie strapce majú vysoký podiel bavlny, rovnomerné rozloženie slučiek zaisťuje optimálne pohlcovanie nečistôt a absorpciu vlhkosti a v spojení s tesne usporiadanými vonkajšími strapcami veľmi dobré zachytenie hrubých nečistôt s dobrou kĺzavosťou v jednom kroku. Okrem toho má mop celkom 4 pútka vo farbách modrá, červená, žltá a zelená. Pomocou tohto systému farebného odlíšenia možno mop jasne priradiť k určitej časti, ktorá sa má čistiť, a účinne zabrániť krížovej kontaminácii – nepotrebné slučky sa jednoducho odrežú. Bavlnený mop je ideálny na použitie v systéme plochého mopu s vozíkom s dvojitým vedierkom alebo vozíkom s jedným vedierkom a lisom.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Konštrukcia podlahy Hladký a ľahko štruktúrovaný
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Klapky
Materiál 70% bavlna / 30% PET
Textilný materiál Zmes bavlny
Typ výroby PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
Textilná štruktúra Hromada slučky
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 250
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,2
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Bavlnený mop Flaps Classic, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Čistiace prostriedky