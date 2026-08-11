Mikrovláknový mop krátke vlákno, Safe Flaps, Premium, 40 cm

Abrazívny mop z mikrovlákna s krátkymi vláknami a chlopňou, ako aj integrovanými polyamidovými vláknami a robustnými polypropylénovými štetinami na odstránenie obzvlášť odolných nečistôt.

Abrazívny mop z mikrovlákna má krátke jemné vlákna, ako aj abrazívne pásiky z polyamidových vlákien a robustné polypropylénové štetiny. Je ideálny na odstraňovanie odolných nečistôt pri hĺbkovom čistení hladkých a mierne štruktúrovaných, vodeodolných podláh. Vďaka šikovnej klapke sa zabráni akémukoľvek kontaktu obsluhujúceho personálu s utierkami na mop počas alebo po čistení. Okrem toho má mop celkom 4 pútka vo farbách modrá, červená, žltá a zelená. Pomocou tohto systému farebného odlíšenia možno handričku jasne priradiť k určitej časti, ktorá sa má čistiť, a účinne zabrániť krížovej kontaminácii – nepotrebné slučky sa jednoducho odrežú. Mop z mikrovlákna sa perfektne hodí na použitie v systéme plochého mopu s dvojitým vedrom alebo jednoduchým vedierkovým vozíkom a lisom od Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Konštrukcia podlahy Hladký a ľahko štruktúrovaný
Úroveň nečistôt Vysoké
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Klapky
Materiál 50% PET/20% PA/30% PP
Textilný materiál 50% PET/20% PA/30% PP
Typ výroby PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
Textilná štruktúra Hromada slučky
Teplota prania (°C) 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 300
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovláknový mop krátke vlákno, Safe Flaps, Premium, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Čistiace prostriedky