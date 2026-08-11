Mikrovláknový mop krátke vlákno, Safe Flaps, Premium, 40 cm
Abrazívny mop z mikrovlákna s krátkymi vláknami a chlopňou, ako aj integrovanými polyamidovými vláknami a robustnými polypropylénovými štetinami na odstránenie obzvlášť odolných nečistôt.
Abrazívny mop z mikrovlákna má krátke jemné vlákna, ako aj abrazívne pásiky z polyamidových vlákien a robustné polypropylénové štetiny. Je ideálny na odstraňovanie odolných nečistôt pri hĺbkovom čistení hladkých a mierne štruktúrovaných, vodeodolných podláh. Vďaka šikovnej klapke sa zabráni akémukoľvek kontaktu obsluhujúceho personálu s utierkami na mop počas alebo po čistení. Okrem toho má mop celkom 4 pútka vo farbách modrá, červená, žltá a zelená. Pomocou tohto systému farebného odlíšenia možno handričku jasne priradiť k určitej časti, ktorá sa má čistiť, a účinne zabrániť krížovej kontaminácii – nepotrebné slučky sa jednoducho odrežú. Mop z mikrovlákna sa perfektne hodí na použitie v systéme plochého mopu s dvojitým vedrom alebo jednoduchým vedierkovým vozíkom a lisom od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladký a ľahko štruktúrovaný
|Úroveň nečistôt
|Vysoké
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Klapky
|Materiál
|50% PET/20% PA/30% PP
|Textilný materiál
|50% PET/20% PA/30% PP
|Typ výroby
|PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
|Textilná štruktúra
|Hromada slučky
|Teplota prania (°C)
|90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 300
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie