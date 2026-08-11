Mikrovláknový mop Loop Flaps Premium, 40 cm

Univerzálny mop z mikrovlákna so slučkami a chlopňou. Na použitie so systémom plochých mopov s vedrom a lisom od spoločnosti Kärcher.

Mop so sponami je vyrobený výhradne z vysokokvalitného mikrovlákna. V spojení s ich rovnomerným rozložením po celej vnútornej ploche mopu zaručuje optimálnu schopnosť rozpúšťania nečistôt a absorpciu vlhkosti. Vďaka tomu je ideálny na čistenie vo všetkých oblastiach s veľkým množstvom nečistôt, ako aj na nerovných podlahách – aj v priemysle. Spona zabraňuje akémukoľvek kontaktu obsluhujúceho personálu s nečistotami počas čistenia alebo po ňom. Okrem toho má mop z mikrovlákna celkom 4 pútka - vo farbách modrá, červená, žltá a zelená. Pomocou tohto farebne odlíšeného systému možno mop jasne priradiť k určitej časti, ktorá sa má čistiť, a účinne zabrániť krížovej kontaminácii – nepotrebné pútka sa jednoducho odrežú. Mop z mikrovlákna je ideálny na použitie v systéme plochého mopu s dvojitým vedierkovým vozíkom alebo jednoduchým vedierkovým vozíkom a lisom.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Konštrukcia podlahy Hladké a vysoko štruktúrované
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Klapky
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Typ výroby PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
Textilná štruktúra Hromada slučky
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 300
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,2
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovláknový mop Loop Flaps Premium, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Čistiace prostriedky