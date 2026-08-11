Mikrovláknový mop Loop Flaps Premium, 40 cm
Univerzálny mop z mikrovlákna so slučkami a chlopňou. Na použitie so systémom plochých mopov s vedrom a lisom od spoločnosti Kärcher.
Mop so sponami je vyrobený výhradne z vysokokvalitného mikrovlákna. V spojení s ich rovnomerným rozložením po celej vnútornej ploche mopu zaručuje optimálnu schopnosť rozpúšťania nečistôt a absorpciu vlhkosti. Vďaka tomu je ideálny na čistenie vo všetkých oblastiach s veľkým množstvom nečistôt, ako aj na nerovných podlahách – aj v priemysle. Spona zabraňuje akémukoľvek kontaktu obsluhujúceho personálu s nečistotami počas čistenia alebo po ňom. Okrem toho má mop z mikrovlákna celkom 4 pútka - vo farbách modrá, červená, žltá a zelená. Pomocou tohto farebne odlíšeného systému možno mop jasne priradiť k určitej časti, ktorá sa má čistiť, a účinne zabrániť krížovej kontaminácii – nepotrebné pútka sa jednoducho odrežú. Mop z mikrovlákna je ideálny na použitie v systéme plochého mopu s dvojitým vedierkovým vozíkom alebo jednoduchým vedierkovým vozíkom a lisom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladké a vysoko štruktúrované
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Klapky
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Typ výroby
|PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
|Textilná štruktúra
|Hromada slučky
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 300
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie