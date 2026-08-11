Mikrovláknový mop Pile Flex, Standard, 40 cm

Biely plochý mop z mikrovlákna s modrými pruhmi, intenzívny účinok, polyesterové spevnenie.

Systém plochého mopu s flexibilným systémom, na použitie s valcovým žmýkačom, univerzálnym žmýkačom alebo bočným prítlačným systémom. Ideálny na hladké alebo pórovité vnútorné podlahy s mastnou špinou.

Špecifikácie

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Uni System
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 150
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 150 x 15
Mikrovláknový mop Pile Flex, Standard, 40 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie