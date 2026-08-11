Mopová súprava Flex ErgoHandle, Premium, 40 cm
Sada: teleskopická rukoväť s dvojitým otočným úchopom a polyamidový rám Flex System s kĺbom.
Plochý mopovací systém s flexibilným systémom, na použitie s valcovým žmýkačom, univerzálnym žmýkačom alebo bočným prítlačným systémom. Ideálny pre profesionálne čistenie s najvyššou ergonómiou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Textilná prípojná sada
|Uni System
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Typ rukoväte
|Teleskopický
|Materiál
|Hliník / PP / guma
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,5
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 110
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 110 x 100
Výbava
- Pripojenie Ergo
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Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie