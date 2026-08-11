Mopová súprava Pocket SafeClip ErgoHandle, Premium, 40 cm

Sada: teleskopická rukoväť s dvojitou ergonomickou otočnou rukoväťou a úchyt Pocket SafeClip ErgoFrame s kĺbom.

Plochý mopovací systém s vreckami, na použitie buď vopred namočený, alebo namočený podľa potreby s namáčacou stanicou. Ideálny pre profesionálne čistenie s najvyššou ergonómiou.

Špecifikácie

Technické údaje

Textilná prípojná sada Vrecká
Pracovná šírka (cm) 40
Typ rukoväte Teleskopický
Materiál Hliník / PP / guma
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 1,4
Hmotnosť balenia (kg) 1,7
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 110
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 110 x 50

Výbava

  • Pripojenie Ergo
Mopová súprava Pocket SafeClip ErgoHandle, Premium, 40 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo