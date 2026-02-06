Generátor horúcej vody HG 43

Vďaka efektívnym horákom s nízkymi emisiami s tepelným výkonom 43 kW dokáže náš generátor teplej vody HG 43 premeniť všetky vysokotlakové čističe na účinné horúcovodné stroje.

Cenovo výhodné riešenie modernizácie existujúcich studenovodných vysokotlakových čističov: náš generátor teplej vody HG 43 je kompatibilný s každým vysokotlakovým čističom na trhu bez ohľadu na to, či ide o stroj Kärcher alebo nie. Vek a výkonnosť sú tu irelevantné. Použitie horúcej vody na vysokotlakové čistenie šetrí čistiaci prostriedok, výrazne urýchľuje a zlepšuje výsledky čistenia a príde na svoje najmä pri odstraňovaní mastných a mastných nečistôt a inkrustácií. Okrem toho je možné znížiť pracovný tlak, aby sa chránili citlivé povrchy pri zachovaní rovnakého čistiaceho výkonu. Technicky vyspelá technológia horákov s výkonom 43 kW zaisťuje vysokú účinnosť s nízkymi hodnotami emisií. Naša osvedčená bezpečnostná technológia s bezpečnostným blokom s tlakovým spínačom, ochranou proti nedostatku vody a integrovaným systémom mäkkého tlmenia na ochranu vykurovacej špirály pred vibráciami zaisťuje dlhú životnosť. Všetky komponenty stroja sú navrhnuté na dlhodobé používanie, zatiaľ čo stabilný rúrkový rám umožňuje použitie aj v náročnejších podmienkach.

Vlastnosti a výhody
Teplovodné čerpadlo Generátor horúcej vody HG 43: Dlhá životnosť a odolnosť
Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". Osvedčená bezpečnostná technika Kärcher zaručuje optimálnu ochranu stroja a používateľa. Robustný rám potrubia poskytuje ochranu pri nepretržitom náročnom používaní.
Teplovodné čerpadlo Generátor horúcej vody HG 43: Zvýšený výkon čistenia vďaka horúcej vode
Kratšie časy čistenia a zníženie nákladov na pracovnú silu. Efektívnejšie odstraňovanie olejov, tukov a mazív. Účinok zabíjania choroboplodných zárodkov a ochrana citlivých povrchov.
Teplovodné čerpadlo Generátor horúcej vody HG 43: Obzvlášť jednoduchá údržba
Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom. Integrovaný palivový filter a odnímateľná palivová nádrž na čistenie.
Veľmi jednoduchá obsluha
  • Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
  • Prvotriedna mobilita vďaka veľkým kolesám a koliesku s parkovacou brzdou.
  • Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji
Špecifikácie

Technické údaje

Vykurovací výkon (kW) 43
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
55 °C ∆ T @ (l/h) 600
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 88,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 100,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 1000 x 850 x 1080
Teplovodné čerpadlo Generátor horúcej vody HG 43
Video

Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Generátor horúcej vody HG 43 náhradný diel

