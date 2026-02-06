Generátor horúcej vody HG 43
Vďaka efektívnym horákom s nízkymi emisiami s tepelným výkonom 43 kW dokáže náš generátor teplej vody HG 43 premeniť všetky vysokotlakové čističe na účinné horúcovodné stroje.
Cenovo výhodné riešenie modernizácie existujúcich studenovodných vysokotlakových čističov: náš generátor teplej vody HG 43 je kompatibilný s každým vysokotlakovým čističom na trhu bez ohľadu na to, či ide o stroj Kärcher alebo nie. Vek a výkonnosť sú tu irelevantné. Použitie horúcej vody na vysokotlakové čistenie šetrí čistiaci prostriedok, výrazne urýchľuje a zlepšuje výsledky čistenia a príde na svoje najmä pri odstraňovaní mastných a mastných nečistôt a inkrustácií. Okrem toho je možné znížiť pracovný tlak, aby sa chránili citlivé povrchy pri zachovaní rovnakého čistiaceho výkonu. Technicky vyspelá technológia horákov s výkonom 43 kW zaisťuje vysokú účinnosť s nízkymi hodnotami emisií. Naša osvedčená bezpečnostná technológia s bezpečnostným blokom s tlakovým spínačom, ochranou proti nedostatku vody a integrovaným systémom mäkkého tlmenia na ochranu vykurovacej špirály pred vibráciami zaisťuje dlhú životnosť. Všetky komponenty stroja sú navrhnuté na dlhodobé používanie, zatiaľ čo stabilný rúrkový rám umožňuje použitie aj v náročnejších podmienkach.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosťVysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". Osvedčená bezpečnostná technika Kärcher zaručuje optimálnu ochranu stroja a používateľa. Robustný rám potrubia poskytuje ochranu pri nepretržitom náročnom používaní.
Zvýšený výkon čistenia vďaka horúcej vodeKratšie časy čistenia a zníženie nákladov na pracovnú silu. Efektívnejšie odstraňovanie olejov, tukov a mazív. Účinok zabíjania choroboplodných zárodkov a ochrana citlivých povrchov.
Obzvlášť jednoduchá údržbaJednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom. Integrovaný palivový filter a odnímateľná palivová nádrž na čistenie.
Veľmi jednoduchá obsluha
- Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
- Prvotriedna mobilita vďaka veľkým kolesám a koliesku s parkovacou brzdou.
- Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji
Špecifikácie
Technické údaje
|Vykurovací výkon (kW)
|43
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|88,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|100,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Video
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Generátor horúcej vody HG 43 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher