Generátor horúcej vody HG 64

S naším generátorom teplej vody HG 64 (tepelný výkon 64 kW) môžete nákladovo efektívne premeniť akýkoľvek vysokotlakový čistič studenej vody na horúcovodný stroj.

Pri práci s vysokotlakovými čističmi môžete dosiahnuť o 35% rýchlejšie a lepšie výsledky čistenia pomocou horúcej vody v porovnaní so studenou vodou. Náš generátor teplej vody HG 64 je nákladovo efektívnym riešením modernizácie vášho stroja na studenú vodu – bez ohľadu na jeho vek, výkon alebo dokonca výrobcu. Horúca voda rozpúšťa olejové, mastné a zaryté nečistoty oveľa efektívnejšie ako studená voda a tým šetrí aj čistiaci prostriedok. Výrazne tiež znižuje choroboplodné zárodky a na ochranu citlivých povrchov je možné znížiť pracovný tlak pri zachovaní rovnakej čistiacej sily. Generátor teplej vody, ktorý je účinne chránený proti poškodeniu rúrkovým rámom, je dôsledne navrhnutý na dlhodobé používanie, je vybavený bezpečnostným blokom s tlakovým spínačom, ochranou proti nedostatku vody a účinným, nízkoemisným a dlhotrvajúcim horákom s výkonom 64 kW. Integrovaný systém mäkkého tlmenia navyše účinne chráni vykurovaciu špirálu pred vibráciami a tým predlžuje jej životnosť.

Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". Osvedčená bezpečnostná technika Kärcher zaručuje optimálnu ochranu stroja a používateľa. Robustný rám potrubia poskytuje ochranu pri nepretržitom náročnom používaní.
Zvýšený výkon čistenia vďaka horúcej vode
Zvýšený výkon čistenia vďaka horúcej vode
Kratšie časy čistenia a zníženie nákladov na pracovnú silu. Efektívnejšie odstraňovanie olejov, tukov a mazív. Účinok zabíjania choroboplodných zárodkov a ochrana citlivých povrchov.
Obzvlášť jednoduchá údržba
Obzvlášť jednoduchá údržba
Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom. Integrovaný palivový filter a odnímateľná palivová nádrž na čistenie.
Veľmi jednoduchá obsluha
  • Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
  • Prvotriedna mobilita vďaka veľkým kolesám a koliesku s parkovacou brzdou.
  • Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji
Špecifikácie

Technické údaje

Vykurovací výkon (kW) 64
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
55 °C ∆ T @ (l/h) 900
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 124,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 136,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1000 x 850 x 1080
Teplovodné čerpadlo Generátor horúcej vody HG 64
Generátor horúcej vody HG 64

Video

Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Generátor horúcej vody HG 64 náhradný diel

