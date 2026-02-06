Generátor horúcej vody HG 64
S naším generátorom teplej vody HG 64 (tepelný výkon 64 kW) môžete nákladovo efektívne premeniť akýkoľvek vysokotlakový čistič studenej vody na horúcovodný stroj.
Pri práci s vysokotlakovými čističmi môžete dosiahnuť o 35% rýchlejšie a lepšie výsledky čistenia pomocou horúcej vody v porovnaní so studenou vodou. Náš generátor teplej vody HG 64 je nákladovo efektívnym riešením modernizácie vášho stroja na studenú vodu – bez ohľadu na jeho vek, výkon alebo dokonca výrobcu. Horúca voda rozpúšťa olejové, mastné a zaryté nečistoty oveľa efektívnejšie ako studená voda a tým šetrí aj čistiaci prostriedok. Výrazne tiež znižuje choroboplodné zárodky a na ochranu citlivých povrchov je možné znížiť pracovný tlak pri zachovaní rovnakej čistiacej sily. Generátor teplej vody, ktorý je účinne chránený proti poškodeniu rúrkovým rámom, je dôsledne navrhnutý na dlhodobé používanie, je vybavený bezpečnostným blokom s tlakovým spínačom, ochranou proti nedostatku vody a účinným, nízkoemisným a dlhotrvajúcim horákom s výkonom 64 kW. Integrovaný systém mäkkého tlmenia navyše účinne chráni vykurovaciu špirálu pred vibráciami a tým predlžuje jej životnosť.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosťVysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". Osvedčená bezpečnostná technika Kärcher zaručuje optimálnu ochranu stroja a používateľa. Robustný rám potrubia poskytuje ochranu pri nepretržitom náročnom používaní.
Zvýšený výkon čistenia vďaka horúcej vodeKratšie časy čistenia a zníženie nákladov na pracovnú silu. Efektívnejšie odstraňovanie olejov, tukov a mazív. Účinok zabíjania choroboplodných zárodkov a ochrana citlivých povrchov.
Obzvlášť jednoduchá údržbaJednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom. Integrovaný palivový filter a odnímateľná palivová nádrž na čistenie.
Veľmi jednoduchá obsluha
- Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
- Prvotriedna mobilita vďaka veľkým kolesám a koliesku s parkovacou brzdou.
- Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji
Špecifikácie
Technické údaje
|Vykurovací výkon (kW)
|64
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|124,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|136,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Video
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Generátor horúcej vody HG 64 náhradný diel
