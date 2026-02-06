Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
Perfektné riešenie pre pravidelné alebo časté vysokovýkonné čistenie v rôznych oblastiach podnikania. Pre súčasné použitie 2 až 3 odberných miest
HDC Classic je stacionárny vysokotlakový čistič pre náročné čistiace úlohy. S týmto zariadením a dostupným objemom vody 2000 l/h môžu súčasne pracovať až traja operátori na rôznych miestach použitia. Požadovaný pracovný tlak je možné zvoliť pre minimálne 80 barov alebo maximálne 160 barov. HDC Classic sa štandardne dodáva so zásobníkom a plavákovým ventilom, ochranou proti chodu nasucho, monitorovaním teploty vody na vstupe, detekciou úniku, ističom motora a ochranou vinutia motora vysokotlakového čerpadla, počítadlom prevádzkových hodín a displejom chybových hlásení. Vstupná teplota je 60 °C. Voliteľne je možné nainštalovať predtlačné čerpadlo pre maximálnu vstupnú teplotu 85 °C. Oblasti použitia zahŕňajú priemysel, poľnohospodárstvo a verejné služby. Rámy a kryty z nehrdzavejúcej ocele a práškovo lakovanej ocele sú k dispozícii ako voliteľná výbava. Priemyselné čerpadlo s kľukovým hriadeľom, mosadzná hlava čerpadla a 4-pólový nízkorýchlostný elektromotor (1450 ot./min.) sú mimoriadne odolné a vhodné pre náročné aplikácie.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosť
- Robustný stroj, vhodný aj na tvrdšie použitie.
- Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť.
- 4-pólový, pomalootáčkový elektromotor (vzduchom chladený).
Vysoká bezpečnosť stroja
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho.
- Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
Trvalá inštalácia bez nebezpečenstva: Žiadne znečistenie alebo uvoľnené hadice
- S poistkou proti nedostatku vody a kontrolou teploty motora a vody.
- Poistka proti netesnosti a jemný nábeh.
- Automatické vypínanie pri podkročení minimálneho odberu vody.
Individuálne konfigurovateľný stroj
- Rám a/alebo kryt z nehrdzavejúcej ocele sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
Vysoká flexibilita
- Predbežné tlakové čerpadlo pre teplotu podávania. do 85 °C (štandardne 60 °C) a tlaku 80/160 barov
- Rám a plášť z nehrdzavejúcej ocele (štandardne prášková oceľ).
- 60-Hz zariadenia (napr. 380–480 V, 690 V/60 Hz) na požiadanie.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Môže sa umiestniť ďalšie príslušenstvo alebo pracovné zariadenia.
- Prispôsobenie individuálnym potrebám čistenia.
- Používanie stroja dvomi obsluhujúcimi osobami súčasne.
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
- Pre rýchle nasadenie na rôznych miestach.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
- Vyvinutý na každodenné použitie.
- Použitie za tvrdých podmienok.
- Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Prietok (l/h)
|700 / 2000
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 85
|Nábeh motorov
|Soft start
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|860 x 595 x 580
Výbava
- Olejomierka
- Priezor pre stav oleja
- 4-pólový motor (pomalootáčkový)
- Vzduchom chladený motor
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Ochrana proti chodu nasucho
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Servo Control
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
- Poľnohospodárstvo
- Čistenie maštalí
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Verejné služby
- Na čistenie nádob/depozitov v potravinárskom, kozmetickom a chemickom priemysle