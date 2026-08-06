Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic

Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic: presviedča pracovným tlakom 1000 barov, prietokom 900 l za hodinu ako aj obtokovou pištoľou. Odstraňuje aj najnepoddajnejšie znečistenie.

Ideálny na univerzálne použitie v stavebníctve a priemysle: náš všestranne použiteľný ultra vysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic z kompaktnej UHP triedy. Srdcom tohto stroja je extrémne výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo od firmy WOMA s vysokým volumetrickým stupňom účinnosti. Vybavený obtokovou pištoľou ponúka HD 9/100-4 pracovný tlak 1000 barov, prepraví 900 litrov vody za hodinu a spoľahlivo a rýchlo odstráni aj najnepoddajnejšie znečistenie.

Vlastnosti a výhody
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic: Výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo﻿﻿
Výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo﻿﻿
Plunžer zo spekaného karbidu pre dlhú životnosť. Jednoduchá výmena opotrebiteľných dielov, ako sú ventily, tesnenia alebo plunžer.﻿ Konštrukcia čerpadla s centrálnymi ventilmi pre vysoký volumetrický stupeň účinnosti.
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic: Komfortná pištoľ WOMA﻿﻿
Komfortná pištoľ WOMA﻿﻿
Ergonomická rukoväť a nízka hmotnosť pre jednoduchú obsluhu. Práca bez únavy vďaka menšej sile potrebnej na udržanie stlačenej spúšte.﻿
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Nízke náklady na prevádzku a servis. Zabraňuje spätnému nárazu, pretože tlak sa pri stlačení pištole vytvára pomaly.
Vysoká mobilita
  • Veľké kolesá ako aj optimálne ťažisko zabezpečujú vysokú mobilitu stroja – aj napriek jeho veľkosti.
  • Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovný tlak (bar/MPa) 1000 / 100
Prietok (l/h) 980
Teplota vody na prívode (°C) 45
Palivo Elektricky
Výkon motora (kW) 35
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 380 - 415
Frekvencia (Hz) 50
Typ čerpadla Kľukový hriadeľ
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 378
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 392
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 395,5
Rozmery (d x š x v) ( ) 1395 x 789 x 1088

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: UHP pištoľ
  • Antikorový pracovný nadstavec: 750 mm
  • Tryska s plochým prúdom

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
  • Bezpečnostný ventil
  • Počítadlo prevádzkových hodín
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic

Video

Oblasti využitia
  • Stavebníctvo
  • Priemysel
  • Doprava
Príslušenstvo