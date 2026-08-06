Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic
Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic: presviedča pracovným tlakom 1000 barov, prietokom 900 l za hodinu ako aj obtokovou pištoľou. Odstraňuje aj najnepoddajnejšie znečistenie.
Ideálny na univerzálne použitie v stavebníctve a priemysle: náš všestranne použiteľný ultra vysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic z kompaktnej UHP triedy. Srdcom tohto stroja je extrémne výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo od firmy WOMA s vysokým volumetrickým stupňom účinnosti. Vybavený obtokovou pištoľou ponúka HD 9/100-4 pracovný tlak 1000 barov, prepraví 900 litrov vody za hodinu a spoľahlivo a rýchlo odstráni aj najnepoddajnejšie znečistenie.
Vlastnosti a výhody
Výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadloPlunžer zo spekaného karbidu pre dlhú životnosť. Jednoduchá výmena opotrebiteľných dielov, ako sú ventily, tesnenia alebo plunžer. Konštrukcia čerpadla s centrálnymi ventilmi pre vysoký volumetrický stupeň účinnosti.
Komfortná pištoľ WOMAErgonomická rukoväť a nízka hmotnosť pre jednoduchú obsluhu. Práca bez únavy vďaka menšej sile potrebnej na udržanie stlačenej spúšte.
Dlhá životnosť a odolnosťNízke náklady na prevádzku a servis. Zabraňuje spätnému nárazu, pretože tlak sa pri stlačení pištole vytvára pomaly.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá ako aj optimálne ťažisko zabezpečujú vysokú mobilitu stroja – aj napriek jeho veľkosti.
- Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|1000 / 100
|Prietok (l/h)
|980
|Teplota vody na prívode (°C)
|45
|Palivo
|Elektricky
|Výkon motora (kW)
|35
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|380 - 415
|Frekvencia (Hz)
|50
|Typ čerpadla
|Kľukový hriadeľ
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|378
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|392
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|395,5
|Rozmery (d x š x v) ( )
|1395 x 789 x 1088
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: UHP pištoľ
- Antikorový pracovný nadstavec: 750 mm
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Bezpečnostný ventil
- Počítadlo prevádzkových hodín
Video
Oblasti využitia
- Stavebníctvo
- Priemysel
- Doprava