Особо острые стальные лезвия для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-36 Battery не оставляют позади рваные травинки. При ширине стрижки 36 сантиметров они аккуратно подстригают газон, не оставляя неровностей, в том числе и в узких местах. С небольшим физическим усилием превосходные стальные лезвия режут и обеспечивают превосходный результат резки. Если необходимо заменить лезвие газонокосилки, требуется всего несколько движений руки. А благодаря умной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка. Это делает скашивание очень простым!