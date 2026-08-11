Нож для LMO 18-36 Battery
Лезвие газонокосилки шириной 36 см подходит для использования с аппаратом LMO 18-36 и обеспечивает отличные результаты скашивания.
Особо острые стальные лезвия для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-36 Battery не оставляют позади рваные травинки. При ширине стрижки 36 сантиметров они аккуратно подстригают газон, не оставляя неровностей, в том числе и в узких местах. С небольшим физическим усилием превосходные стальные лезвия режут и обеспечивают превосходный результат резки. Если необходимо заменить лезвие газонокосилки, требуется всего несколько движений руки. А благодаря умной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка. Это делает скашивание очень простым!
Особенности и преимущества
Очень острое стальное лезвие
- Использование высококачественной стали обеспечивает аккуратные результаты резки без каких-либо рваных травинок.
Простая смена лезвия
- Несколько движений и лезвие заменено.
Эффективная форма
- Благодаря продуманной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка.
Идеально подобранные аксессуары
- Нож для газонокосилки идеально подходит для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-36 Battery.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|36
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,246
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,312
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|360 x 61 x 11
Области применения
- Газон