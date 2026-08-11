Ніж до LMO 18-36 Battery

Лезо газонокосарки шириною 36 см підходить для використання з апаратом LMO 18-36 і забезпечує відмінні результати скошування.

Особливо гострі сталеві леза для акумуляторної газонокосарки LMO 18-36 Battery не залишають позаду обірвані травинки. При ширині стрижки 36 сантиметрів вони акуратно підстригають газон, не залишаючи нерівностей, в тому числі і у вузьких місцях. З невеликим фізичним зусиллям чудові сталеві леза ріжуть і забезпечують чудовий результат косіння. Якщо необхідно замінити лезо газонокосарки, потрібно всього кілька рухів. А завдяки розумній формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку. Це робить скошування дуже простим!

Особливості та переваги
Дуже гостре сталеве лезо
  • Використання високоякісної сталі забезпечує акуратні результати різання без будь-яких обірваних травинок.
Проста зміна леза
  • Кілька рухів і лезо замінено.
Ефективна форма
  • Завдяки продуманій формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку.
Ідеально підібрані аксесуари
  • Ніж для газонокосарки ідеально підходить для акумуляторної газонокосарки LMO 18-36 Battery.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина (см) 36
Колір чорний
Вага (кг) 0,246
Вага (з упаковкою) (кг) 0,312
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 360 x 61 x 11
Сумісна техніка
Області застосування
  • Газон