Особливо гострі сталеві леза для акумуляторної газонокосарки LMO 18-36 Battery не залишають позаду обірвані травинки. При ширині стрижки 36 сантиметрів вони акуратно підстригають газон, не залишаючи нерівностей, в тому числі і у вузьких місцях. З невеликим фізичним зусиллям чудові сталеві леза ріжуть і забезпечують чудовий результат косіння. Якщо необхідно замінити лезо газонокосарки, потрібно всього кілька рухів. А завдяки розумній формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку. Це робить скошування дуже простим!