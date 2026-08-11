Ніж до LMO 18-36 Battery
Лезо газонокосарки шириною 36 см підходить для використання з апаратом LMO 18-36 і забезпечує відмінні результати скошування.
Особливо гострі сталеві леза для акумуляторної газонокосарки LMO 18-36 Battery не залишають позаду обірвані травинки. При ширині стрижки 36 сантиметрів вони акуратно підстригають газон, не залишаючи нерівностей, в тому числі і у вузьких місцях. З невеликим фізичним зусиллям чудові сталеві леза ріжуть і забезпечують чудовий результат косіння. Якщо необхідно замінити лезо газонокосарки, потрібно всього кілька рухів. А завдяки розумній формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку. Це робить скошування дуже простим!
Особливості та переваги
Дуже гостре сталеве лезо
- Використання високоякісної сталі забезпечує акуратні результати різання без будь-яких обірваних травинок.
Проста зміна леза
- Кілька рухів і лезо замінено.
Ефективна форма
- Завдяки продуманій формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку.
Ідеально підібрані аксесуари
- Ніж для газонокосарки ідеально підходить для акумуляторної газонокосарки LMO 18-36 Battery.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина (см)
|36
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,246
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,312
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|360 x 61 x 11
Області застосування
- Газон