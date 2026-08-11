Газон подстригается, травинки собираются в контейнер без остатка благодаря умной форме лезвия аккумуляторной газонокосилки - идеальный день в саду! Острые, как бритва, стальные лезвия для аккумуляторной газонокосилки LMO 36-40 позволили не оставлять на газоне рваные травинки или неровности. С этими лезвиями желаемая высота стрижки надежно достигается при ширине стрижки 40 сантиметров. Для замены лезвия газонокосилки необходимо всего несколько быстрых и простых движений.