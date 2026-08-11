Ніж до LMO 36-40 Battery
Відсутність обірваних травинок і нерівностей гарантується потужним лезом газонокосарки зі сталі з шириною зрізу 40 см для апарату LMO 36-40.
Газон підстригається, травинки збираються в контейнер без залишку завдяки розумній формі леза акумуляторної газонокосарки - ідеальний день в саду! Гострі, як бритва, сталеві леза для акумуляторної газонокосарки LMO 36-40 дозволили не залишати на газоні обірвані травинки або нерівності. З цими лезами бажана висота косіння надійно досягається при ширині стрижки 40 сантиметрів. Для заміни леза газонокосарки необхідно всього кілька швидких і простих рухів.
Особливості та переваги
Дуже гостре сталеве лезо
- Використання високоякісної сталі забезпечує акуратні результати різання без будь-яких обірваних травинок.
Проста зміна леза
- Кілька рухів і лезо замінено.
Ефективна форма
- Завдяки продуманій формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку.
Ідеально підібрані аксесуари
- Ніж для газонокосарки ідеально підходить для акумуляторної газонокосарки LMO 36-40 Battery.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина (см)
|40
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,35
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,45
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 52 x 17
Області застосування
- Газон