Ніж до LMO 36-40 Battery

Відсутність обірваних травинок і нерівностей гарантується потужним лезом газонокосарки зі сталі з шириною зрізу 40 см для апарату LMO 36-40.

Газон підстригається, травинки збираються в контейнер без залишку завдяки розумній формі леза акумуляторної газонокосарки - ідеальний день в саду! Гострі, як бритва, сталеві леза для акумуляторної газонокосарки LMO 36-40 дозволили не залишати на газоні обірвані травинки або нерівності. З цими лезами бажана висота косіння надійно досягається при ширині стрижки 40 сантиметрів. Для заміни леза газонокосарки необхідно всього кілька швидких і простих рухів.

Особливості та переваги
Дуже гостре сталеве лезо
  • Використання високоякісної сталі забезпечує акуратні результати різання без будь-яких обірваних травинок.
Проста зміна леза
  • Кілька рухів і лезо замінено.
Ефективна форма
  • Завдяки продуманій формі леза травинки потрапляють в контейнер без залишку.
Ідеально підібрані аксесуари
  • Ніж для газонокосарки ідеально підходить для акумуляторної газонокосарки LMO 36-40 Battery.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина (см) 40
Колір чорний
Вага (кг) 0,35
Вага (з упаковкою) (кг) 0,45
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 400 x 52 x 17
Сумісна техніка
Області застосування
  • Газон