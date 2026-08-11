Газон підстригається, травинки збираються в контейнер без залишку завдяки розумній формі леза акумуляторної газонокосарки - ідеальний день в саду! Гострі, як бритва, сталеві леза для акумуляторної газонокосарки LMO 36-40 дозволили не залишати на газоні обірвані травинки або нерівності. З цими лезами бажана висота косіння надійно досягається при ширині стрижки 40 сантиметрів. Для заміни леза газонокосарки необхідно всього кілька швидких і простих рухів.