Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set

Эффективное решение «2 в 1», облегчающее садовые работы: беспроводные ножницы для травы, оснащаемые сменным аккумулятором, подходят как для обработки краев газонов, так и для формовки кустарников.

Идеальное средство для точных работ в саду - легкие аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set. В комплект входит сменный аккумулятор Battery Power 4 В и два различных ножа. Нож для травы шириной 8 см предназначен для аккуратного обрезания травы вдоль краев газонов (вдоль дорожек, клумб, террас и т.д.), а нож для кустарников длиной 11 см - для придания формы кустарникам. Замена ножей осуществляется легко и быстро при помощи кнопки. Нож для кустарников имеет проушину для удобного подвешивания. Для более удобной обработки краев газонов инструмент можно дополнить телескопической рукояткой (не входит в комплект).

Особенности и преимущества
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set: Легкая замена ножа
Легкая замена ножа
Переключение между ножами для травы и куста осуществляется без усилий благодаря системе быстрой замены.
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set: Лазерное лезвие с алмазной заточкой
Лазерное лезвие с алмазной заточкой
Гарантируют превосходное качество обрезки.
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set: Эргономичная рукоятка
Эргономичная рукоятка
Для удобного удержания даже при продолжительной работе.
Петля держателя
  • Для хранения с экономией места.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В входит в комплект поставки
  • Максимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора.
  • Долговечный, безопасный и мощный благодаря литий-ионным элементам.
  • Совместим со всеми устройствами Kärcher с питанием от батареи 4 В.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 4 B aккумуляторная платформа
Длина ножа для кустарника (см) 11
Расстояние между зубцами (мм) 8
Ширина ножа для травы (см) 8
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Емкость (Ач) 2,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м) макс. 450 (2,5 А·ч)
Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м) макс. 600 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда батареи (мин) макс. 60 (2,5 А·ч)
Время заряда быстродействующим зарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин) 130 / 150
Зарядный ток (A) 1
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,588
Вес (с упаковкой) (кг) 2,13
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 392 x 81 x 132

* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Нож для кустарника
  • Нож для травы
  • Защита лезвия

Оснащение

  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Зарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
  • Крючок для хранения
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set

Видео

Области применения
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
  • Обрезка и формование кустов и живых изгородей
  • Кусты
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для GSH 4-4 Plus Battery Set

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.