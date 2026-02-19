Идеальное средство для точных работ в саду - легкие аккумуляторные ножницы для травы GSH 4-4 Plus Battery Set. В комплект входит сменный аккумулятор Battery Power 4 В и два различных ножа. Нож для травы шириной 8 см предназначен для аккуратного обрезания травы вдоль краев газонов (вдоль дорожек, клумб, террас и т.д.), а нож для кустарников длиной 11 см - для придания формы кустарникам. Замена ножей осуществляется легко и быстро при помощи кнопки. Нож для кустарников имеет проушину для удобного подвешивания. Для более удобной обработки краев газонов инструмент можно дополнить телескопической рукояткой (не входит в комплект).