Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 4-4 Plus Battery Set
Ефективне рішення "2 в 1", що полегшує садові роботи: бездротові ножиці для трави, що оснащуються змінним акумулятором, підходять як для оброблення країв газонів, так і для формування чагарників.
Ідеальний засіб для точних робіт у саду - легкі акумуляторні ножиці для трави GSH 4-4 Plus Battery Set. До комплекту входить змінний акумулятор Battery Power 4 В і два різні ножі. Ніж для трави шириною 8 см призначений для акуратного обрізання трави вздовж країв газонів (уздовж доріжок, клумб, терас тощо), а ніж для чагарників завдовжки 11 см - для надання форми чагарникам. Заміна ножів здійснюється легко і швидко за допомогою кнопки. Ніж для чагарників має вушко для зручного підвішування. Для більш зручного оброблення країв газонів інструмент можна доповнити телескопічною рукояткою (не входить до комплекту).
Особливості та переваги
Легка заміна ножаПеремикання між ножами для трави та куща здійснюється без зусиль завдяки системі швидкої заміни.
Лазерне лезо з алмазним заточуваннямГарантують чудову якість обрізки.
Ергономічна рукояткаДля зручного утримання навіть при тривалій роботі.
Петля тримача
- Для зберігання з економією місця.
Запобіжник
- Виключає ненавмисне включення інструменту.
Акумулятор Kärcher Battery Power 4 В входить до комплекту постачання
- Максимум гнучкості та продовження часу роботи за рахунок використання додаткового акумулятора.
- Довговічний, безпечний і потужний завдяки літій-іонним елементам.
- Сумісний з усіма пристроями Kärcher з живленням від батареї 4 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|4 В Акумуляторна платформа
|Довжина леза для кущів (см)
|11
|Крок зубців (мм)
|8
|Ширина леза для трави (см)
|8
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|Номінальний 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Ємність (Ач)
|2,5
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Потужність від зарядки акумулятора - різання кущів * (м)
|макс. 450 (2,5 А·год)
|Потужність від зарядки акумулятора - стрижка трави (м)
|макс. 600 (2,5 А·год)
|Час роботи від однієї зарядки акумулятора** (хв)
|макс. 60 (2,5 А·год)
|Час заряду зарядним пристроєм швидкодіючим (до 80 / 100 %) (хв)
|130 / 150
|Зарядний струм (A)
|1
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,588
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,13
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|392 x 81 x 132
* Погонні метри, довжина ножа /
** Використання з ножем для трави
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Лезо для кущів
- Ніж для трави
- Захист леза
Оснащення
- Акумулятор: Акумулятор 2,5 Агод (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Зарядний пристрій Battery Power 4 В (1 шт.)
- Гачок для зберігання
Відео
Області застосування
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
- Обрізка і формування кущів і живоплотів
- Кущі
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для GSH 4-4 Plus Battery Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.