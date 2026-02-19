Ідеальний засіб для точних робіт у саду - легкі акумуляторні ножиці для трави GSH 4-4 Plus Battery Set. До комплекту входить змінний акумулятор Battery Power 4 В і два різні ножі. Ніж для трави шириною 8 см призначений для акуратного обрізання трави вздовж країв газонів (уздовж доріжок, клумб, терас тощо), а ніж для чагарників завдовжки 11 см - для надання форми чагарникам. Заміна ножів здійснюється легко і швидко за допомогою кнопки. Ніж для чагарників має вушко для зручного підвішування. Для більш зручного оброблення країв газонів інструмент можна доповнити телескопічною рукояткою (не входить до комплекту).