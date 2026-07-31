Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M ST Classic
Стационарный аппарат высокого давления с прочной стальной рамой, долговечным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и 4-полюсным низкооборотным электродвигателем, предназначенным для длительной эксплуатации и минимальных затрат на обслуживание.
HD 6/15-4 M ST Classic от Kärcher — это стационарный аппарат высокого давления, отличающийся прочной конструкцией и высококачественными компонентами. Этот универсальный аппарат среднего класса является идеальным решением для очистки транспортных средств, производственных помещений и сельскохозяйственной техники. Прочный кривошипно-шатунный насос с латунной головкой цилиндра и функцией всасывания использует воду с температурой до 60 °C и позволяет регулировать количество воды и рабочее давление. 4-полюсный низкооборотный двигатель снижает износ насоса, который дополнительно защищен встроенным водяным фильтром. Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем ключевым компонентам, упрощая техническое обслуживание. Эргономичный дизайн дополняют соединения EASY!Lock для быстрой замены аксессуаров и удобные решения для хранения.
Особенности и преимущества
Прочная стационарная конструкцияПрозрачный водяной фильтр для удобного и эффективного контроля степени загрязнения фильтра и необходимости обслуживания. Очень тихий в работе. Интегрированный отсек для хранения аксессуаров.
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой цилиндра.Высокая производительность и эффективность. Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60 °C.
Большой встроенный фильтр для водыПростая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений. Эффективная защита помпы от загрязнений Простой в использовании, простой в очистке
4-полюсный низкооборотный электродвигатель
- Сниженная частота вращения двигателя для меньшего износа насоса
- Очень тихий во время эксплуатации.
- Чрезвычайно низкий уровень вибраций двигателя
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
- Прочные и долговечные аксессуары
- Быстрая настройка и простая замена аксессуаров.
- Простой и интуитивно понятный в управлении
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|450 - 600
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|35 - 150
|Макс. давление (бар)
|190
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,4
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|035
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|48,28
|Вес (с упаковкой) (кг)
|56,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|698 x 410 x 498
Комплектация
- Пистолет: Стандарт
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
- Автоматическая система сброса давления.
- Регулятор давления и расхода воды
Области применения
- Мойка транспортных средств под высоким давлением
- Для очистки в пищевой и химической промышленности.
- Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 6/15-4 M ST Classic
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