Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S Plus отличается высокими качеством и производительностью. Вспомогательные системы и грязевая фреза Vibrasoft обеспечивают удобную работу с ним.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S Plus гарантирует оператору удобство работы. Благодаря пистолету EASY!Force Advanced чистка осуществляется без усилий на удержание рычага. Давление и расход воды изменяются регулятором Servo Control, установленным между пистолетом и струйной трубкой. Это позволяет быстро уменьшать давление струи для чистки чувствительных объектов, не заменяя для этого сопло. Кроме того, грязевая фреза Vibrasoft значительно уменьшает вибрации струйной трубки, а вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния облегчают управление аппаратом. Для изготовления аппарата суперкласса использованы компоненты высочайшего качества. Надежный насос с косой шайбой, головкой блока цилиндров из латуни и поршнями из нержавеющей стали приводится в действие низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Встроенная алюминиевая несущая рама обеспечивает малый вес прочного шасси и возможность перемещать аппарат краном. Для уменьшения размеров аппарата и обеспечения максимальной мобильности моторно-насосный агрегат установлен вертикально, а для удобного хранения принадлежностей предусмотрены специальный отсек и регулируемые крюки.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus: Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.
Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.
Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus: Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Высокая производительность и эффективность. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus: Эргономичная грязевая фреза Vibrasoft
Эргономичная грязевая фреза Vibrasoft
Значительное (до 30 %) уменьшение вибраций. Уменьшает уровень шума. Обеспечивает продолжительную работу с грязевой фрезой без переутомления.
Вспомогательные функции и LED-дисплей состояния аппарата.
  • Интегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата
  • Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
  • Поворотная головка насоса.
  • Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла.
  • Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • Отсек для аксессуаров.
  • Регулируемые крюки для хранения второй струйной трубки или кабеля питания.
  • Хранение шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 700 - 1300
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 50 - 180
Макс. давление (бар) 250
Потребляемая мощность (кВт) 8,8
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 075
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 70,3
Вес (с упаковкой) (кг) 78,55
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 607 x 518 x 1063

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Электронная защита двигателя со светодиодным дисплеем
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus

Видео

Области применения
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
  • Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
  • Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
  • Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 13/18-4 S Plus

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.