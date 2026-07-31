Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 S обладает высокой мощностью и качеством, характерными для супер-класса, а современный эргономичный дизайн делает его идеальным инструментом для ежедневного использования.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 S идеально подходит для ежедневного использования в сложных условиях. Высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы. Надежный осевой насос с поршнями из нержавеющей стали и латунной головкой блока цилиндров, обеспечивающий высокую производительность, дополнен 4-полюсным низкооборотным двигателем с воздушно-водяной системой охлаждения. Легкая, прочная конструкция с интегрированной алюминиевой рамой, пригодная для подъема краном. Для компактности и максимальной мобильности двигатель и насосный блок установлены в вертикальном положении. Для хранения аксессуаров на аппарате предусмотрен специальный отсек и регулируемые крючки. HD 9/20-4 S выводит эргономичность работы на новый уровень. Аппарат оснащен пистолетом высокого давления EASY!Force Advanced, который использует отдачу струи воды для полного устранения необходимости прикладывать удерживающую силу, а также поворотной струйной трубкой из нержавеющей стали длиной 1050 мм. Давление и производительность удобно регулируются с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S: Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.
Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.
Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S: Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Высокая производительность и эффективность. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S: Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
Поворотная головка насоса. Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла. Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Отсек для аксессуаров.
  • Регулируемые крюки для хранения второй струйной трубки или кабеля питания.
  • Хранение шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 50 - 200
Макс. давление (бар) 250
Потребляемая мощность (кВт) 7
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 047
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 62,4
Вес (с упаковкой) (кг) 70,65
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 607 x 518 x 1063

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S

Видео

Области применения
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
  • Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
  • Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
  • Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 9/20-4 S

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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