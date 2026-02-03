Наша мощная промышленная подметальная машина KM 120/250 R D Classic отлично показывает себя на сложных поверхностях. Прочная конструкция, большой контейнер для сбора мусора и долговечный карманный фильтр с полуавтоматической системой очистки делают эту модель идеальным выбором для работы в тяжелых эксплуатационных нагрузках и на объектах с большим количеством мелкой пыли, например, в строительной отрасли, в металлообрабатывающей промышленности или в литейных цехах. Дизельный двигатель, гидравлический привод и основательная система подметания являются отличным решением для уборки наружных территорий, а также впечатляет простотой эксплуатации и простотой в обслуживании. Благодаря интегрированной системе Flexible Footprint, щетки прекрасно адаптируются к неровностям поверхности и обеспечивают не просто отличный результат уборки крупного мусора, но и снижают пылеобразование в процессе подметания мелкой пыли. И последнее, но не менее важное - гидравлическая выгрузка контейнера обеспечивает удобную утилизацию собранного мусора.