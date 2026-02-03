Подметальная машина KM 120/250 R D Classic

KM 120/250 R D Classic - это машина начального уровня промышленных подметальных машин. Надежная, экономичная, мощная машина, оснащена гидравлическим приводом и дизельным двигателем.

Наша мощная промышленная подметальная машина KM 120/250 R D Classic отлично показывает себя на сложных поверхностях. Прочная конструкция, большой контейнер для сбора мусора и долговечный карманный фильтр с полуавтоматической системой очистки делают эту модель идеальным выбором для работы в тяжелых эксплуатационных нагрузках и на объектах с большим количеством мелкой пыли, например, в строительной отрасли, в металлообрабатывающей промышленности или в литейных цехах. Дизельный двигатель, гидравлический привод и основательная система подметания являются отличным решением для уборки наружных территорий, а также впечатляет простотой эксплуатации и простотой в обслуживании. Благодаря интегрированной системе Flexible Footprint, щетки прекрасно адаптируются к неровностям поверхности и обеспечивают не просто отличный результат уборки крупного мусора, но и снижают пылеобразование в процессе подметания мелкой пыли. И последнее, но не менее важное - гидравлическая выгрузка контейнера обеспечивает удобную утилизацию собранного мусора.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 120/250 R D Classic: Прочная конструкция для безопасной работы
Возможность эксплуатации в экстремальных условиях. Длительный срок службы всех компонентов аппарата. Входящий в стандартную комплектацию проблесковый маячок повышает безопасность для оператора и окружающих.
Подметальная машина KM 120/250 R D Classic: Карманный фильтр большой площади с вибрационным двигателем
Большая площадь поверхности фильтра гарантирует работу без распространения пыли. Устройство виброочистки, приводимое в действие электродвигателем, обеспечивает эффективную очистку фильтра. Машина подходит для сбора очень больших объемов пыли.
Подметальная машина KM 120/250 R D Classic: Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Машина имеет простую конструкцию, в которой использованы надежные, испытанные компоненты. Удобный доступ к моторному отсеку позволяет быстро и легко выполнять работы по техническому и сервисному обслуживанию. Замена цилиндрической щетки и карманного фильтра производится без применения инструментов.
Принцип сметания
  • Гарантирует хорошие результаты уборки даже при сборе мелкого мусора.
  • Исключает проблемы со сбором крупного мусора.
  • Отличается низким пылеобразованием.
Гибкая система следов
  • Отличный результат подметания.
  • Низкий износ щетки
  • Оптимальная адаптация щеток к различным поверхностям.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
  • Простое и быстрое опустошения мусора.
  • Удобное опрокидывание до 1.42 метра.
Гидравлический задний привод и крепкие резиновые шины
  • Высокая мобильность и простота управления также в ограниченном пространстве.
  • Позволяет безопасно проходить рядом с заостренными объектами из металла или стекла.
  • Крепкие резиновые шины исключают проколы и спуск колеса.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Привод ходовой части Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя Yanmar
Мощность привода (кВт) 15,8
Макс. производительность по площади (м²/ч) 10800
Рабочая ширина (мм) 900
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1200
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1500
Бункер (л) 250
Преодолеваемый подъем (%) 18
Рабочая скорость (км/ч) 9
Площадь поверхности фильтра (м²) 6
Вес (с аксессуарами) (кг) 883
Масса рабочая (кг) 800
Вес (с упаковкой) (кг) 883
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2082 x 1250 x 1450

Комплектация

  • Карманный фильтр
  • Колеса (твердый каучук)

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Принцип сметания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
Подметальная машина KM 120/250 R D Classic

Видео

Области применения
  • Идеальна для строительных компаний, металлургии и металлообрабатывающей промышленности
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
  • Также может применяться для уборки открытых площадок, складов, погрузочных зон и стройплощадок
Принадлежности
