Підмітальна машина KM 120/250 R D Classic

KM 120/250 R D Classic - це машина початкового рівня промислових підмітальних машин. Надійна, економічна, потужна, оснащена гідравлічним приводом і дизельним двигуном.

Наша потужна промислова підмітальна машина KM 120/250 R D Classic відмінно показує себе на складних поверхнях. Міцна конструкція, великий контейнер для збору сміття і довговічний карманний фільтр з напівавтоматичною системою очистки роблять цю модель ідеальним вибором для роботи при важких експлуатаційних навантаженнях і на об'єктах з великою кількістю дрібного пилу, наприклад, у будівельній галузі, в металообробній промисловості або в ливарних цехах. Дизельний двигун, гідравлічний привід і надійна система підмітання є відмінним рішенням для прибирання зовнішніх територій, крім того, вражає простотою експлуатації і простотою в обслуговуванні. Завдяки інтегрованій системі Flexible Footprint, щітки прекрасно адаптуються до нерівностей поверхні і забезпечують не просто відмінний результат прибирання крупного сміття, а й знижують пилоутворення в процесі підмітання дрібного пилу. І останнє, але не менш важливе - гідравлічна система розвантаження контейнера забезпечує зручну утилізацію зібраного сміття.

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 120/250 R D Classic: Міцна конструкція для безпечної роботи
Міцна конструкція для безпечної роботи
Можливість експлуатації в екстремальних умовах. Довгий термін служби всіх компонентів апарату. Проблисковий маячок підвищує безпеку для оператора і оточуючих. Входить в стандартну комплектацію.
Підмітальна машина KM 120/250 R D Classic: Великий кишеньковий фільтр з пристроєм віброочистки
Великий кишеньковий фільтр з пристроєм віброочистки
Велика площа поверхні фільтра гарантує роботу без розповсюдження пилу. Пристрій віброочистки, що приводиться в дію електродвигуном, забезпечує ефективну очистку фільтра. Машина підходить для збору дуже великих обсягів пилу.
Підмітальна машина KM 120/250 R D Classic: Простота управління і обслуговування
Простота управління і обслуговування
Машина має просту конструкцію, в якій використані надійні, випробувані компоненти. Зручний доступ до моторного відсіку дозволяє швидко і легко виконувати роботи з технічного та сервісного обслуговування. Заміна циліндричної щітки і кишенькового фільтра проводиться без застосування інструментів.
Принцип замітання
  • Гарантує хороші результати прибирання навіть при зборі дрібного сміття.
  • Виключає проблеми зі збором крупного сміття.
  • Відрізняється низьким пилоутворенням.
Система плаваючою щітки з регулюванням притиску
  • Відмінний результат підмітання.
  • Низький знос щітки
  • Оптимальна адаптація щіток до різних поверхонь.
Гідравлічне розвантаження бункера
  • Просте і швидке спустошення сміття.
  • Зручне перекидання до 1.42 метра.
Гідравлічний задній привід і міцні гумові шини
  • Висока мобільність і простота управління також в обмеженому просторі.
  • Дозволяє безпечно проходити поруч з загостреними об'єктами з металу або скла.
  • Міцні гумові шини виключають проколи і спуск колеса.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Дизель
Привід ходової частини 4-тактний двигун
Виробник двигуна Yanmar
Потужність приводу (кВт) 15,8
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 10800
Робоча ширина (мм) 900
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 1200
Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм) 1500
Бункер (л) 250
Допустимий кут підйому (%) 18
Робоча швидкість (км/год) 9
Площа поверхні фільтра (м²) 6
Вага (з аксесуарами) (кг) 883
Робоча маса (кг) 800
Вага (з упаковкою) (кг) 883
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 2082 x 1250 x 1450

Комплектація

  • Кишеньковий фільтр
  • Колеса (твердий каучук)

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Регульована циліндрична щітка
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Рульовий механізм із підсилювачем
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Принцип замітання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Гідравлічне розвантаження бункера
  • Використання на відкритому повітрі
  • Лічильник напрацювання
  • Функція підмітання (можна відключити)
  • Автоматичне відхилення бічної щітки
Підмітальна машина KM 120/250 R D Classic

Відео

Області застосування
  • Ідеальна для будівельних компаній, металургії та металообробної промисловості
  • Ідеальне рішення для очищення виробничих цехів, складів, логістичних центрів і підприємств важкої промисловості
  • Також може застосовуватися для прибирання відкритих майданчиків, складів, навантажувальних зон і будмайданчиків
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.