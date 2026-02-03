Наша потужна промислова підмітальна машина KM 120/250 R D Classic відмінно показує себе на складних поверхнях. Міцна конструкція, великий контейнер для збору сміття і довговічний карманний фільтр з напівавтоматичною системою очистки роблять цю модель ідеальним вибором для роботи при важких експлуатаційних навантаженнях і на об'єктах з великою кількістю дрібного пилу, наприклад, у будівельній галузі, в металообробній промисловості або в ливарних цехах. Дизельний двигун, гідравлічний привід і надійна система підмітання є відмінним рішенням для прибирання зовнішніх територій, крім того, вражає простотою експлуатації і простотою в обслуговуванні. Завдяки інтегрованій системі Flexible Footprint, щітки прекрасно адаптуються до нерівностей поверхні і забезпечують не просто відмінний результат прибирання крупного сміття, а й знижують пилоутворення в процесі підмітання дрібного пилу. І останнє, але не менш важливе - гідравлічна система розвантаження контейнера забезпечує зручну утилізацію зібраного сміття.