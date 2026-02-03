Підмітальна машина KM 120/250 R D Classic
KM 120/250 R D Classic - це машина початкового рівня промислових підмітальних машин. Надійна, економічна, потужна, оснащена гідравлічним приводом і дизельним двигуном.
Наша потужна промислова підмітальна машина KM 120/250 R D Classic відмінно показує себе на складних поверхнях. Міцна конструкція, великий контейнер для збору сміття і довговічний карманний фільтр з напівавтоматичною системою очистки роблять цю модель ідеальним вибором для роботи при важких експлуатаційних навантаженнях і на об'єктах з великою кількістю дрібного пилу, наприклад, у будівельній галузі, в металообробній промисловості або в ливарних цехах. Дизельний двигун, гідравлічний привід і надійна система підмітання є відмінним рішенням для прибирання зовнішніх територій, крім того, вражає простотою експлуатації і простотою в обслуговуванні. Завдяки інтегрованій системі Flexible Footprint, щітки прекрасно адаптуються до нерівностей поверхні і забезпечують не просто відмінний результат прибирання крупного сміття, а й знижують пилоутворення в процесі підмітання дрібного пилу. І останнє, але не менш важливе - гідравлічна система розвантаження контейнера забезпечує зручну утилізацію зібраного сміття.
Особливості та переваги
Міцна конструкція для безпечної роботиМожливість експлуатації в екстремальних умовах. Довгий термін служби всіх компонентів апарату. Проблисковий маячок підвищує безпеку для оператора і оточуючих. Входить в стандартну комплектацію.
Великий кишеньковий фільтр з пристроєм віброочисткиВелика площа поверхні фільтра гарантує роботу без розповсюдження пилу. Пристрій віброочистки, що приводиться в дію електродвигуном, забезпечує ефективну очистку фільтра. Машина підходить для збору дуже великих обсягів пилу.
Простота управління і обслуговуванняМашина має просту конструкцію, в якій використані надійні, випробувані компоненти. Зручний доступ до моторного відсіку дозволяє швидко і легко виконувати роботи з технічного та сервісного обслуговування. Заміна циліндричної щітки і кишенькового фільтра проводиться без застосування інструментів.
Принцип замітання
- Гарантує хороші результати прибирання навіть при зборі дрібного сміття.
- Виключає проблеми зі збором крупного сміття.
- Відрізняється низьким пилоутворенням.
Система плаваючою щітки з регулюванням притиску
- Відмінний результат підмітання.
- Низький знос щітки
- Оптимальна адаптація щіток до різних поверхонь.
Гідравлічне розвантаження бункера
- Просте і швидке спустошення сміття.
- Зручне перекидання до 1.42 метра.
Гідравлічний задній привід і міцні гумові шини
- Висока мобільність і простота управління також в обмеженому просторі.
- Дозволяє безпечно проходити поруч з загостреними об'єктами з металу або скла.
- Міцні гумові шини виключають проколи і спуск колеса.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Привід ходової частини
|4-тактний двигун
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність приводу (кВт)
|15,8
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|10800
|Робоча ширина (мм)
|900
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1200
|Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм)
|1500
|Бункер (л)
|250
|Допустимий кут підйому (%)
|18
|Робоча швидкість (км/год)
|9
|Площа поверхні фільтра (м²)
|6
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|883
|Робоча маса (кг)
|800
|Вага (з упаковкою) (кг)
|883
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|2082 x 1250 x 1450
Комплектація
- Кишеньковий фільтр
- Колеса (твердий каучук)
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Регульована циліндрична щітка
- Плаваюча циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Принцип замітання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
Відео
Області застосування
- Ідеальна для будівельних компаній, металургії та металообробної промисловості
- Ідеальне рішення для очищення виробничих цехів, складів, логістичних центрів і підприємств важкої промисловості
- Також може застосовуватися для прибирання відкритих майданчиків, складів, навантажувальних зон і будмайданчиків