Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect
Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.
Удлинительный шланг высокого давления для пистолета Best с разъемом Quick Connect. 10-метровый шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect и шлангом высокого давления. Высококачественный удлинительный шланг DN 8, упрочненный текстильной оплеткой и защищенный от перегиба, оснащен надежным латунным разъемом, гарантирующим долгий срок службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 7 с системой Quick Connect.
Особенности и преимущества
10 метровый удлинительный шланг
- Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Адаптер Quick Connect
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Шланг DN-8 с усилением текстильной оплеткой
- Защищен от заломов и изгибов
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|10
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,137
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,348
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 240 x 85
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 HR Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.200
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.500