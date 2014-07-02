Čistič ploch FR 30
Až 10x vyšší výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt, dvě keramická ložiska, flexibilní připojovací kloub a integrovaná parkovací poloha. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|300
|Připojovací závit
|M 18
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,3
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Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch FR 30
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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