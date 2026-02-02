Plochý skládaný filtr pro WD 4/5/6

Plochý skládaný filtr pro multifunkční vysavače Home & Garden řady WD 4/5/6 pro vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.

Plochý skládaný filtr uložený v kazetě je možné vyměnit velmi jednoduše a rychle - to vše bez kontaktu s nečistotou. Stačí vytáhnout filtrační vložku, vyměnit filtr, zavřít filtrační kazetu a je hotovo! Pro větší pohodlí umožňuje plochý skládaný filtr pro WD 4/5/6 vysávání mokrých i suchých nečistot bez výměny filtru.

Charakteristické znaky a výhody
Patentovaná technika odnímání filtru
  • Vysavače pro mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru.
  • Plochý skládaný filtr vyměníte během několika sekund vyklopením filtračního boxu - bez kontaktu s nečistotami.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva hnědý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 163 x 104 x 50
Oblasti použití
  • Jemné nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Efektivní vysávání kapalin