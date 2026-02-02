Plochý skládaný filtr pro WD 4/5/6
Plochý skládaný filtr pro multifunkční vysavače Home & Garden řady WD 4/5/6 pro vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.
Plochý skládaný filtr uložený v kazetě je možné vyměnit velmi jednoduše a rychle - to vše bez kontaktu s nečistotou. Stačí vytáhnout filtrační vložku, vyměnit filtr, zavřít filtrační kazetu a je hotovo! Pro větší pohodlí umožňuje plochý skládaný filtr pro WD 4/5/6 vysávání mokrých i suchých nečistot bez výměny filtru.
Charakteristické znaky a výhody
Patentovaná technika odnímání filtru
- Vysavače pro mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru.
- Plochý skládaný filtr vyměníte během několika sekund vyklopením filtračního boxu - bez kontaktu s nečistotami.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|hnědý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|163 x 104 x 50
Oblasti použití
- Jemné nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Efektivní vysávání kapalin