Sada utěrek - ruční tryska

Sada obsahuje dvě utěrky pro ruční trysku. Utěrky jsou vyrobeny z prvotřídního mikrovlákna - uvolňují a zachycují ještě více nečistot.

Díky dvěma prémiovým návlekům z mikrovlákna, které jsou součástí sady, je ruční hubice ještě účinnější při uvolňování a zachytávání nečistot a mastnoty. Ideální pro obzvláště silné a odolné nečistoty v koupelnách a kuchyních. Bez námahy lze odstranit i silné znečištění na varné desce. Díky integrované elastické šňůře je nasazení na ruční hubici a její opětovné sejmutí hračkou. Šňůra také zajišťuje, že utěrka během čištění bezpečně drží na ruční hubici.

Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
  • Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
  • Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Potah stažený gumou
  • Pro snadné navlékání a svlékání potahu.
  • Žádné sklouzávání potahu při čištění.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 205 x 90 x 10
Oblasti použití
  • Sprchové kouty/vany
  • Varné desky
  • Odsavače par
  • Lednička (uvnitř /vně)
  • Vnitřní stěny skříní, zásuvky
  • Ušlechtilá ocel