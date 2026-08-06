Sada utěrek - ruční tryska
Sada obsahuje dvě utěrky pro ruční trysku. Utěrky jsou vyrobeny z prvotřídního mikrovlákna - uvolňují a zachycují ještě více nečistot.
Díky dvěma prémiovým návlekům z mikrovlákna, které jsou součástí sady, je ruční hubice ještě účinnější při uvolňování a zachytávání nečistot a mastnoty. Ideální pro obzvláště silné a odolné nečistoty v koupelnách a kuchyních. Bez námahy lze odstranit i silné znečištění na varné desce. Díky integrované elastické šňůře je nasazení na ruční hubici a její opětovné sejmutí hračkou. Šňůra také zajišťuje, že utěrka během čištění bezpečně drží na ruční hubici.
Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Potah stažený gumou
- Pro snadné navlékání a svlékání potahu.
- Žádné sklouzávání potahu při čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Sprchové kouty/vany
- Varné desky
- Odsavače par
- Lednička (uvnitř /vně)
- Vnitřní stěny skříní, zásuvky
- Ušlechtilá ocel