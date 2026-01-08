Multi-funktionel brusepistol
Enkel multi-funktionel brusepistol med 3 vandingsindstillinger: bruser, punkt og kegle. Låsefunktionen gør den nemt og behageligt at bruge.
Enkel brusepistolen med 3 vandingsmønstre. Brug bruse- eller keglefunktion til vanding og strålefunktionen til f.eks. rengøring af havemøbler. Låsefunktionen gør det nemt at opretholde kontant tryk og trykreguleringen kan betjenes med en hånd. Passer til alle gængse klik systemer.
Funktioner og fordele
Ergonomisk kontrol ventil
- Enhåndsbetjent regulering af vandmængden
Nem låsning af aftrækkeren
- Til praktisk og vedvarende vanding.
Tre trinløst justerbare vandingsmønstre: bruser, stråle og kegle
- Ideel til vanding (kegle og bruser) og rengøring (stråle)
Selv-tømmende
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|215 x 57 x 113
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 3
- Lås på håndtaget
- Vandmængden kan reguleres
- Selvtømmende funktion
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Sprøjtemønster: sprinkler.
Anvendelsesområder
- Vanding af planter
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Let snavs.
