36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri
36 V / 2,5 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.
Det 36 V / 2,5 Ah Battery Power udskiftelige batteri er velegnet til brug i alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen. Takket være innovativ realtidsteknologi og et LCD-display er den resterende driftstid, resterende opladningstid og opladningsniveau – afhængigt af den anvendte enhed – altid tilgængelig på et øjeblik. Effektive lithium-ion-celler giver ensartet ydeevne og sikrer, at batteriet ikke selvaflades eller mister kapacitet på grund af hyppig delvis afladning (hukommelseseffekt). Den gummibelagte overflade sikrer, at batteriet ikke glider, selv på glatte eller skrå overflader.
Funktioner og fordele
Innovativ Real Time TechnologyDet integrerede LCD-display viser til enhver tid den resterende driftstid, opladningstid og ladestatus.
36 V Kärcher batteriplatform.Til brug i alle 36 V Kärcher Battery Power platform enheder. Til brug i alle 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatformenheder.
Kraftfulde lithium-ioncellerLitium-ionbatteriet sikrer konsistent strøm, samtidig med at man undgår selvudladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
- Forlænger levetiden af cellerne.
IPX 5 klassificeret - beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
- Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
- Høj ydeevne takket være effektiv varmebuffering og intelligent batteristyring.
Intelligent celleovervågning
- Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Robust hylster.
- Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Energi (Wh)
|90
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 88 x 73