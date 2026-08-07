Det 36 V / 2,5 Ah Battery Power udskiftelige batteri er velegnet til brug i alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen. Takket være innovativ realtidsteknologi og et LCD-display er den resterende driftstid, resterende opladningstid og opladningsniveau – afhængigt af den anvendte enhed – altid tilgængelig på et øjeblik. Effektive lithium-ion-celler giver ensartet ydeevne og sikrer, at batteriet ikke selvaflades eller mister kapacitet på grund af hyppig delvis afladning (hukommelseseffekt). Den gummibelagte overflade sikrer, at batteriet ikke glider, selv på glatte eller skrå overflader.