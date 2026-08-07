36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri

36 V / 2,5 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.

Det 36 V / 2,5 Ah Battery Power udskiftelige batteri er velegnet til brug i alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen. Takket være innovativ realtidsteknologi og et LCD-display er den resterende driftstid, resterende opladningstid og opladningsniveau – afhængigt af den anvendte enhed – altid tilgængelig på et øjeblik. Effektive lithium-ion-celler giver ensartet ydeevne og sikrer, at batteriet ikke selvaflades eller mister kapacitet på grund af hyppig delvis afladning (hukommelseseffekt). Den gummibelagte overflade sikrer, at batteriet ikke glider, selv på glatte eller skrå overflader.

Funktioner og fordele
36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri: Innovativ Real Time Technology
Innovativ Real Time Technology
Det integrerede LCD-display viser til enhver tid den resterende driftstid, opladningstid og ladestatus.
36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri: 36 V Kärcher batteriplatform.
36 V Kärcher batteriplatform.
Til brug i alle 36 V Kärcher Battery Power platform enheder. Til brug i alle 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatformenheder.
36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri: Kraftfulde lithium-ionceller
Kraftfulde lithium-ionceller
Litium-ionbatteriet sikrer konsistent strøm, samtidig med at man undgår selvudladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
  • Forlænger levetiden af ​​cellerne.
IPX 5 klassificeret - beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
  • Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
  • Høj ydeevne takket være effektiv varmebuffering og intelligent batteristyring.
Intelligent celleovervågning
  • Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Robust hylster.
  • Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 2,5
Energi (Wh) 90
Farve sort
Vægt (kg) 0,9
Vægt inkl. emballage (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 134 x 88 x 73
36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri
36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri
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