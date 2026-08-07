Hurtigopladeren til alle udskiftelige 36 V batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatfor oplader hurtigt batterier til deres fulde kapacitet. F.eks. oplades 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet til 80% på kun 48 minutter. Ydermere har har opladeren integreret vægmontering.