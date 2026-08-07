Hurtigoplader Battery Power 36 V
Med hurtigopladeren kan 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform.
Hurtigopladeren til alle udskiftelige 36 V batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatfor oplader hurtigt batterier til deres fulde kapacitet. F.eks. oplades 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet til 80% på kun 48 minutter. Ydermere har har opladeren integreret vægmontering.
Funktioner og fordele
HurtigopladerOplader 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% på 48 minutter. Oplader 36 V / 5.0 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% på 1,5 timer.
Bred vifte af anvendelsesmulighederPassende til alle batterier på 36 V Kärcher batteriplatformen.
Væg monteringTil fastgørelse på væggen.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Batteriladetid med hurtiglader
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36 V / 2,5 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Udgangseffekt (A)
|2,5
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|184 x 133 x 88