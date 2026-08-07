Hurtigoplader Battery Power 36 V

Med hurtigopladeren kan 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform.

Hurtigopladeren til alle udskiftelige 36 V batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatfor oplader hurtigt batterier til deres fulde kapacitet. F.eks. oplades 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet til 80% på kun 48 minutter. Ydermere har har opladeren integreret vægmontering.

Funktioner og fordele
Hurtigoplader Battery Power 36 V: Hurtigoplader
Hurtigoplader
Oplader 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% på 48 minutter. Oplader 36 V / 5.0 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% på 1,5 timer.
Hurtigoplader Battery Power 36 V: Bred vifte af anvendelsesmuligheder
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
Passende til alle batterier på 36 V Kärcher batteriplatformen.
Hurtigoplader Battery Power 36 V: Væg montering
Væg montering
Til fastgørelse på væggen.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Batteriladetid med hurtiglader 36 V / 2,5 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Udgangseffekt (A) 2,5
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Farve sort
Vægt (kg) 0,7
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 184 x 133 x 88
Hurtigoplader Battery Power 36 V
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