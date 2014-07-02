Haveslange adapter

Adapter til sammenkobling af alle Kärchers børster med haveslangen ved hjælp af Quick Connect systemet. Vandmængde og vandstop indstilles direkte på adapteren.

Funktioner og fordele
Quick Connect system
  • Quick Connect af alle Kärcher vaskebørster til haveslange
Vandet kan justeres og slukkes for direkte på adapteren
  • Behagelig enhedsbetjening.
Haveslange adapter
  • Let at anvende
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 112 x 39 x 39
