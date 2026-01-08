Vaskebørste
Vaskebørste med bløde børstehår til rengøring af sarte overflader og udendørs områder, der er svært tilgængelige. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere.
Den praktiske vaskebørste har bløde børstehår og er dermed ideel til rengøring af sarte overflader og udendørs områder, der er svære at nå. Uanset om det er bilen, havemøblerne eller kølergrillen - vaskebørsten sikrer beskyttende renlighed og er velegnet til alle Kärchers K 2 til K 7 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Ekstra bløde børster
- Til rengøring af følsomme områder
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|333 x 82 x 164
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Have/terrasse/balkon møbler.