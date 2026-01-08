Den praktiske vaskebørste har bløde børstehår og er dermed ideel til rengøring af sarte overflader og udendørs områder, der er svære at nå. Uanset om det er bilen, havemøblerne eller kølergrillen - vaskebørsten sikrer beskyttende renlighed og er velegnet til alle Kärchers K 2 til K 7 højtryksrensere.