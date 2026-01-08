Vaskebørste

Vaskebørste med bløde børstehår til rengøring af sarte overflader og udendørs områder, der er svært tilgængelige. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere.

Den praktiske vaskebørste har bløde børstehår og er dermed ideel til rengøring af sarte overflader og udendørs områder, der er svære at nå. Uanset om det er bilen, havemøblerne eller kølergrillen - vaskebørsten sikrer beskyttende renlighed og er velegnet til alle Kärchers K 2 til K 7 højtryksrensere.

Funktioner og fordele
Ekstra bløde børster
  • Til rengøring af følsomme områder
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 333 x 82 x 164
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Have/terrasse/balkon møbler.
Tilbehør