Den innovative Kärcher Shoe!Cleaner skorens renser hurtigt, grundigt forskellige typer af sportsfodtøj og afslappede sko uden at de drypper. Dette gør det nemt at rengøre løbesko, gåstøvler eller endda modesko, f.eks. inde i huset uden at kreerer et kæmpe svineri indenfor. Takket være de udskiftelige børstekroner, både sålen og øverst på skoen kan renses hurtigt og grundigt. De bløde børster gør effektiv og blid rengøring muligt, selv af mere følsomme materialer. Takket være det automatiske vandstøvsugning under rengøring, bliver skoene tørre på ingen tid. Shoe!Cleaner skorens imponerer også med en systemsrensningsfunktion, hvilket forhindrer tilbehørene fra at blive beskidte under anvendelsen. Shoe!Cleaner skorens er derfor det bedste tilbehør til SE 3 Compact, SE 4, SE 5 og SE 6 tæpperensere til alle skorensninger.