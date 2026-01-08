Shoe!Cleaner til SE 3 Compact, SE 4, 5 og 6
Hurtige og drypfri skorens: Shoe!Cleaner skorensen er det perfekte tilbehør til grundig rengøring af sportsfodtøj og afslappede sko. Til SE 3 Compact, 4, 5 og 6 tæpperenserne.
Den innovative Kärcher Shoe!Cleaner skorens renser hurtigt, grundigt forskellige typer af sportsfodtøj og afslappede sko uden at de drypper. Dette gør det nemt at rengøre løbesko, gåstøvler eller endda modesko, f.eks. inde i huset uden at kreerer et kæmpe svineri indenfor. Takket være de udskiftelige børstekroner, både sålen og øverst på skoen kan renses hurtigt og grundigt. De bløde børster gør effektiv og blid rengøring muligt, selv af mere følsomme materialer. Takket være det automatiske vandstøvsugning under rengøring, bliver skoene tørre på ingen tid. Shoe!Cleaner skorens imponerer også med en systemsrensningsfunktion, hvilket forhindrer tilbehørene fra at blive beskidte under anvendelsen. Shoe!Cleaner skorens er derfor det bedste tilbehør til SE 3 Compact, SE 4, SE 5 og SE 6 tæpperensere til alle skorensninger.
Funktioner og fordele
Innovativ Kärcher teknologi SE 3-18 Compact tæpperenser.Udskiftelig børsteindsats til grundig rengøring af såler og skoens overdel. Drypfri anvendelse fordi vand automatisk er suget op under rengøringsprocessen. Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader.
Enkel og bekvem håndteringSystemets rengøringsfunktionen forhindrer at tilbehør bliver snavset under rengøringen. Hænderne forbliver rene og tilbehør kan gemmes væk umiddelbart efter brug. Intuitiv betjening.
Bløde børstehår.Snavs er fjernet fra sko grundigt men skånsomt. Efterlader ingen spor når man gør følsomme overflader rent.
Egnet til SE 3 Compact, SE 4, SE 5 og SE 6 tæpperensere fra Kärcher.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|124 x 65 x 44
- Vandrestøvler