Hedvandsresistent terrasserenser FR 50 med kabinet af rustfrit stål og en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. FR 50 er udstyret med dobbelt keramisk leje, en bekvem skubbebøjle, drejelige hjul og indbygget dosering af rengøringsmiddel ved lavt tryk. Det apparatspecifikke dysesæt er ekstratilbehør og skal bestilles separat. Tekniske data: Max. 250 bar, 1.800 l/t, 80°C.