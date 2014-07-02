Udstødningsrør

Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør.(Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.)

Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør. (Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.)

Specifikationer

Teknisk data

Diameter (mm) 200
Vægt inkl. emballage (kg) 2,1
Anvendelsesområder
  • Til tilslutning af røggassystemer til stationære varmtvandshøjtryksrensere