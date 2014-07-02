Udstødningsrør
Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør.(Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.)
Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør. (Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.)
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter (mm)
|200
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,1
Anvendelsesområder
- Til tilslutning af røggassystemer til stationære varmtvandshøjtryksrensere