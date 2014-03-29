Tuhaimurid

Kõrgpunktid

Uus 1200 vatise turbiiniga tuha- ja tolmuimejal on tugev ja ühtlane imemisvõimsus ning tagab tuha imemisel kõrgetasemelise turvalisuse. Seadmel on TÜV-sertifikaat ja on läbinud spetsiaalselt välja töötatud TÜV katseprogrammi, mis tähendab, et tuha imemine korstnatest ja grillidest on lihtne ning turvaline. Imemistoru ja põrandaotsikuga saab AD 3.200 kasutada täielikult funktsionaalse tolmuimejana.