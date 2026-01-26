Rohkem aega elus meeldivate asjade jaoks: nutikas RCV 3 puhastusrobot võtab põrandapuhastuse üle. Pärast käivitamist puhastab RCV 3 robot süstemaatiliselt ja iseseisvalt teie põrandaid ja madala karvaga vaipu. Kuiv mustus transporditakse pöörleva harja, servade küljeharja ja ventilaatori abil usaldusväärselt sisseehitatud prügikonteinerisse. Vajadusel ei ime RCV 3 ainult tolmu, vaid suudab ka teha märgpesu. Aku mahu vähenemisel saab RCV 3 end regulaarselt laadida ja pärast töö tegemist naaseb alati laadimisjaama. Rakenduse kaudu saadetakse RCV 3 uurimisretkele ja see loob automaatselt ruumide kaardi, tuvastades ümbruse (LiDAR). Iga ruumi jaoks saab määrata individuaalsed puhastusparameetrid. Näiteks milliseid ruume tuleks tolmuimejaga ära imeda, moppida või koristamata jätta. Täiendavad andurid hoiavad ära seadme kukkumise, näiteks trepist alla. Puhastustöödeks saab RCV 3 mugavalt käivitada äpi kaudu, kasutades eelseadistatud individuaalset ajakava või vajutades seadme nuppu. Kui puhastusrobot vajab abi, annab see paljudes olukordades sellest teada häälväljundi kaudu.