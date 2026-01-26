RCV 3
Nutikas RCV 3 koos täpse LiDAR-navigatsiooni ja mugava rakendusjuhtimisega puhastab madala karvaga vaipu ja põrandaid täielikult autonoomselt ja süstemaatiliselt. Põrandatele saab teha ka märgpesu.
Rohkem aega elus meeldivate asjade jaoks: nutikas RCV 3 puhastusrobot võtab põrandapuhastuse üle. Pärast käivitamist puhastab RCV 3 robot süstemaatiliselt ja iseseisvalt teie põrandaid ja madala karvaga vaipu. Kuiv mustus transporditakse pöörleva harja, servade küljeharja ja ventilaatori abil usaldusväärselt sisseehitatud prügikonteinerisse. Vajadusel ei ime RCV 3 ainult tolmu, vaid suudab ka teha märgpesu. Aku mahu vähenemisel saab RCV 3 end regulaarselt laadida ja pärast töö tegemist naaseb alati laadimisjaama. Rakenduse kaudu saadetakse RCV 3 uurimisretkele ja see loob automaatselt ruumide kaardi, tuvastades ümbruse (LiDAR). Iga ruumi jaoks saab määrata individuaalsed puhastusparameetrid. Näiteks milliseid ruume tuleks tolmuimejaga ära imeda, moppida või koristamata jätta. Täiendavad andurid hoiavad ära seadme kukkumise, näiteks trepist alla. Puhastustöödeks saab RCV 3 mugavalt käivitada äpi kaudu, kasutades eelseadistatud individuaalset ajakava või vajutades seadme nuppu. Kui puhastusrobot vajab abi, annab see paljudes olukordades sellest teada häälväljundi kaudu.
Omadused ja tulu
MärgpesuParemaks puhastuseks teeb RCV 3 märgpesu. Vajadusel kasuta RCV 3 puhastusrobotit saab kasutada ainult tolmu imemiseks, ainult märgmoppimiseks või mõlema valikuga kombineeritud puhastusrežiimis.
Täpne navigatsioonRCV 3-l olevad LiDAR-andurid võimaldavad ruumide salvestamisel olla väga täpne ja luua üksikasjalikku kaardistamist ohutuks puhastamiseks. Kiire ja jõulise LiDAR-navigatsiooniga RCV 3 skannib teie ruume ja seega on tal parimad kaardid, et ohutult ja usaldusväärselt ruumides navigeerida ka pimedas.
KukkumisanduridKukkumisandurid ennetavad RCV 3 kukkumist. Andurid skaneerivad põrandat. Kui tuvastatakse suur kukkumine, saab kontroller signaali, mis käivitab roboti ümber pööramise.
Andmekaitse ja uuendused
- Saksamaal asuva tootjana peab Kärcher andmekaitset väga tähtsaks ja hoolitseb selle eest, et kõik kehtivad seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.
- Kogu andmeedastus teie nutitelefoni rakenduse Home Robots ning robottolmuimeja ja -mopi vahel jookseb pilve kaudu ainult Saksamaal asuvatesse serveritesse.
- Regulaarsed uuendused parandavad ja laiendavad robottolmuimeja ja rakenduse jõudlust. See tähendab ka seda, et süsteemi turvalisust uuendatakse pidevalt, et see vastaks praegustele spetsifikatsioonidele.
Häälväljund
- Alati hästi informeeritud: RCV 3 kasutab olulise teabe edastamiseks ja hetkeoleku jagamiseks häälväljundit.
- Kui robottolmuimeja RCV 3 vajab abi või teenindust, annab see paljudes olukordades sellest teile häälväljundi kaudu teada.
Mugavalt juhitav rakenduse ja WLAN kaudu
- Rakendust saab kasutada paljude seadete kohandamiseks individuaalsete eelistuste järgi.
- Rakenduse abil saate RCV 3 puhastusrobotit konfigureerida ja juhtida seda mis tahes kohast. Isegi kui te pole kodus.
- Teave seadme praeguse oleku kohta ja ekraan, mis näitab praegust puhastamise edenemist, on saadaval rakenduse kaudu.
Täpne kaardistamine koos mitmekülgsete kohandamisvõimalustega
- Rakendus võib salvestada mitu kaarti, nt. mitme korruse jaoks.
- Võimalik on määratleda tsoone, kuhu te ei soovi, et robot läheks ja koristaks (nt kassikraapis, lastetoa mängualad või takistused, millest robot ei saa mööda).
- Valitud alade määratlus, mida tuleb mitu korda puhastada, puhastada intensiivpuhastusrežiimis või pühkida rohkema veega.
Puhastusparameetrite reguleerimine
- Erinevate puhastusparameetrite määratlus rakenduses ruumide üksikute alade jaoks (nt imemisvõimsus või veekogus, puhastuste arv pinna kohta).
Taimeri programm
- Rakenduse kaudu saate planeerida koristusaegu ja koostada puhastusplaane.
- RCV 3 alustab iseseisvalt koristusreise vastavalt kavandatud kuupäevadele/kellaaegadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku mahutavus (Ah)
|3,2
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|120
|Piirkonna jõudlus (sõltub puhastusrežiimist) (m²/h)
|85
|Jäätmekonteiner (ml)
|500
|Kaks-ühes jäätmekonteiner (ml)
|300
|Kaks-ühes puhta vee paak (ml)
|170
|Imemisvõimsus (Pa)
|2500
|Müravõimsustase (dB(A))
|67
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Robottolmuimeja kaal (koos märgpesu osade ja pühkimislapiga) (kg)
|3,7
|Kaal, alus (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,9
|Robottolmuimeja kõrgus (mm)
|94
|Roboti diameeter (mm)
|350
|Mõõdud, alus (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Puhastushari
- Külghari: 2 x
- Filtrid: 2 x
- Puhastusinstrument
- Märgpesu osad
- Pühkimislapp: 2 x
- Kaks-ühes jäätmekonteiner koos puhta vee paagiga
- Jäätmekonteiner
- Laadimisjaam
Seadmed
- Autonoomne puhastus
- Kukkumisandurid
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- Puhastusrežiimid: Kuivpuhastus/ Märgpuhastus/ Kombineeritud puhastus (märg ja kuiv)/ Automaatsüsteem/ Koht
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel
