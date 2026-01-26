Kompaktne, kuid suure vüimsusega juhtmeta tolmuimeja: VC 4 Cordless myHome Pet on kiiresti käepärast ja eemaldab usaldusväärselt tolmu, mustuse ja lemmikloomade karvad kõigilt põrandatelt ja pindadelt. Kotita ning juhtmeta tolmuimeja pakub muljetavaldavat kombinatsiooni suurest mugavusest, väikesest kaalust ja piiramatust liikumisvabadusest. Lisaks takistab madal müratase lemmikloomi hirmutamast. Täielikult laetuna võib seade töötada kuni 30 minutit. Seda saab kasutada kas põrandatolmuimejana või käsitolmuimejana. Aktiivne mootoriga põrandaotsik tagab põhjaliku töö mustuse ja karvade üleskorjamisel kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt. Mootoriga miniturbohari eemaldab usaldusväärselt polstrilt, lemmikloomade vooditelt ja madratsitelt tõrksa mustuse, puru ja karvad. Muud varustuse omadused: ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, võimendusfunktsioon kiireks lisavõimsuse saamiseks ja lukustusnupp, mis eemaldab vajaduse toitenuppu all hoida. Lõheotsik, 2-in-1 pehme mööblihari ja seinakinnitus täiendavad tarnekomplekti.