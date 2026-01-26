Akuga tolmuimeja VC 4 Cordless myHome Pet
Kompaktne, filtrikotti pole vaja ja ideaalne lemmikloomade karvade eemaldamiseks: VC 4 Cordless myHome Pet tolmuimeja on suurepärane võimalus väikestele lemmikloomadega majapidamistele.
Kompaktne, kuid suure vüimsusega juhtmeta tolmuimeja: VC 4 Cordless myHome Pet on kiiresti käepärast ja eemaldab usaldusväärselt tolmu, mustuse ja lemmikloomade karvad kõigilt põrandatelt ja pindadelt. Kotita ning juhtmeta tolmuimeja pakub muljetavaldavat kombinatsiooni suurest mugavusest, väikesest kaalust ja piiramatust liikumisvabadusest. Lisaks takistab madal müratase lemmikloomi hirmutamast. Täielikult laetuna võib seade töötada kuni 30 minutit. Seda saab kasutada kas põrandatolmuimejana või käsitolmuimejana. Aktiivne mootoriga põrandaotsik tagab põhjaliku töö mustuse ja karvade üleskorjamisel kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt. Mootoriga miniturbohari eemaldab usaldusväärselt polstrilt, lemmikloomade vooditelt ja madratsitelt tõrksa mustuse, puru ja karvad. Muud varustuse omadused: ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, võimendusfunktsioon kiireks lisavõimsuse saamiseks ja lukustusnupp, mis eemaldab vajaduse toitenuppu all hoida. Lõheotsik, 2-in-1 pehme mööblihari ja seinakinnitus täiendavad tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 21,6 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsakuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 30 minutit.
Kaheastmeline võimsuse reguleeriminePiisavalt tööaega, et puhastada väiksem majapidamine. Valikuline turborežiim. Kuni 18 minutit tööaega kõige suurema võimsusega.
Lisatarvikud spetsiaalselt lemmikloomaomanikeleMootoriga miniturbohari eemaldab pehmelt mööblilt peaaegu kõik lahtised lemmikloomakarvad.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Praktilise disainiga filtrisüsteem
- 3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja vahtfiltritega.
- Vahetusfiltrikotte pole vaja osta.
- Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
Varstolmuimeja lihtne hoiustamine
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Ruumisäästlik disain, alati kasutusvalmis.
- Mugav laadimine fikseeritud asendist.
Palju kasutusvõimalusi
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|650
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|21,6
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 30 Võimendusrežiim: / u. 18
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|345
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Aku: 21,6 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- Vahtfiltri element
- Õhu sisselaskefilter: 1 tk.
- Universaalne põrandaotsik
- Mini turbohari
- Pragude puhastamise otsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Plastmass
- Väike seinakinnitus
Seadmed
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Lemmikloomade karvad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.