Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless yourMax Car
Tolmul ja purul pole võimalust isegi autos mitte: VC 7 Cordless myHome Car teeb tänu lisavarustusele autosalongi puhastamise rõõmuks.
Kodus ja autos on mugav tolmu imeda: VC 7 Cordless yourMax Car on uusima tehnoloogia, ulatusliku varustuse ja mugava kasutusega. Uuenduslik tolmuandur tuvastab mustuse ja reguleerib vastavalt sellele imemisvõimsust, et kasutada aku tööaega kuni 60 minutit tõhusalt. Võimas 350-vatine BLDC mootor ja 25,2 V aku tagavad suure imemisvõimsuse. Võimendusfunktsioon annab ühe nupuvajutusega veelgi rohkem võimsust. LED-valgustusega aktiivne mootoriga põrandaotsik muudab kõvad põrandad teravaks ja puhastab vaibad kiududeni. Muud eelised hõlmavad lihtsat ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamist, ergonoomilist disaini raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks ja üksikasjalikku aku indikaatorit. Standardvarustuses olevad tarvikud sobivad ideaalselt auto puhastamiseks seest. Nende hulka kuuluvad LED-valgustusega prao-otsik pimedate nurkade ja pragude imemiseks, 2-in-1 pehme mööblihari armatuurlaua puhastamiseks, pikendusvoolik ja pikk, painduv lõheotsik. Tarnekomplekti kuuluvad ka suur polstriotsik ja laadimisfunktsiooniga seinakonsool.
Omadused ja tulu
Dust Sensor tehnoloogiaAutomaatne tolmutuvastus ja võimsuse juhtimine. Võimsuse reguleerimine pikemaks tööajaks. Intuitiivne ja vaevatu tolmuimeja.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Lisatarvikud eelkõige autosalongi puhastamiseksLED prao-otsik, mis aitab tuvastada mustuse asukohta pimedates nurkades. Pikk, painduv prao-otsik ja painduv pikendusvoolik võimaldavad hõlpsalt jõuda kõikidele auto pindadele. Suur polstriotsik turvatoolide kiireks ja põhjalikuks puhastamiseks.
Peenhäälestatud tehnoloogia
- Võimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt.
- Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 60 minutit.
- 350 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 60 Võimendusrežiim: / u. 8
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|220
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 1 tk.
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Pikk ja paindlik prao-otsik
- LED - praeo-otsik
- Painduv pikendusvoolik
- Suur polstriotsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Metall
- Suur seinakinnitus koos laadijaga
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
- Tolmuandur
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Polster
