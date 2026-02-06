Kodus ja autos on mugav tolmu imeda: VC 7 Cordless yourMax Car on uusima tehnoloogia, ulatusliku varustuse ja mugava kasutusega. Uuenduslik tolmuandur tuvastab mustuse ja reguleerib vastavalt sellele imemisvõimsust, et kasutada aku tööaega kuni 60 minutit tõhusalt. Võimas 350-vatine BLDC mootor ja 25,2 V aku tagavad suure imemisvõimsuse. Võimendusfunktsioon annab ühe nupuvajutusega veelgi rohkem võimsust. LED-valgustusega aktiivne mootoriga põrandaotsik muudab kõvad põrandad teravaks ja puhastab vaibad kiududeni. Muud eelised hõlmavad lihtsat ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamist, ergonoomilist disaini raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks ja üksikasjalikku aku indikaatorit. Standardvarustuses olevad tarvikud sobivad ideaalselt auto puhastamiseks seest. Nende hulka kuuluvad LED-valgustusega prao-otsik pimedate nurkade ja pragude imemiseks, 2-in-1 pehme mööblihari armatuurlaua puhastamiseks, pikendusvoolik ja pikk, painduv lõheotsik. Tarnekomplekti kuuluvad ka suur polstriotsik ja laadimisfunktsiooniga seinakonsool.