Ideaalne lemmikloomade karvade puhastamiseks: VC 7 Cordless yourMax Pet pakub muljetavaldavat kombinatsiooni uusimast tehnoloogiast, ulatuslikust varustusest ja lihtsast kasutamisest. LED-valgustusega mootoriga põrandaotsik puhastab tõhusalt siledad pinnad ja tekstiilid ning eemaldab usaldusväärselt ka lemmikloomade karvad. Täiendav miniturbohari on samuti mootoriga ja eemaldab pehmelt mööblilt ja madratsitelt tõrksa mustuse. Tolmuimeja tekitatav müra on vaikne, nii et lemmikloomi see ei hirmuta. Uuenduslik tolmuandur tuvastab mustuse ja reguleerib vastavalt sellele imemisvõimsust, et kasutada tõhusalt aku tööaega kuni 60 minutit. 350-vatine BLDC mootor teeb tolmuimemisel teie eest ära raske töö. Võimendusfunktsioon annab lisavõimsust ühe nupuvajutusega. Ergonoomiline disain muudab mööbli alt tolmu imemise imelihtsaks. Selle väike kaal lubab seadet kasutada ka kompaktse käeshoitava tolmuimejana. Muude käepäraste funktsioonide hulka kuuluvad aku olekuindikaator ja laadimisfunktsiooniga seinakonsool. Filtri puhastamine on kaasasoleva tööriista ja vahetatava filtri abil väga lihtne. Prao-otsik ja 2-in-1 pehme mööblihari täiendavad tarnekomplekti.