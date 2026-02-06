Akuga tolmuimeja VC 7 yourMax Pet
Ideaalne lemmikloomaomanikele: muljetavaldav VC 7 Cordless yourMax Pet sisaldab kotita filtrisüsteemi ja uuenduslikku tolmuandurit lemmikloomade karvade tõhusaks eemaldamiseks.
Ideaalne lemmikloomade karvade puhastamiseks: VC 7 Cordless yourMax Pet pakub muljetavaldavat kombinatsiooni uusimast tehnoloogiast, ulatuslikust varustusest ja lihtsast kasutamisest. LED-valgustusega mootoriga põrandaotsik puhastab tõhusalt siledad pinnad ja tekstiilid ning eemaldab usaldusväärselt ka lemmikloomade karvad. Täiendav miniturbohari on samuti mootoriga ja eemaldab pehmelt mööblilt ja madratsitelt tõrksa mustuse. Tolmuimeja tekitatav müra on vaikne, nii et lemmikloomi see ei hirmuta. Uuenduslik tolmuandur tuvastab mustuse ja reguleerib vastavalt sellele imemisvõimsust, et kasutada tõhusalt aku tööaega kuni 60 minutit. 350-vatine BLDC mootor teeb tolmuimemisel teie eest ära raske töö. Võimendusfunktsioon annab lisavõimsust ühe nupuvajutusega. Ergonoomiline disain muudab mööbli alt tolmu imemise imelihtsaks. Selle väike kaal lubab seadet kasutada ka kompaktse käeshoitava tolmuimejana. Muude käepäraste funktsioonide hulka kuuluvad aku olekuindikaator ja laadimisfunktsiooniga seinakonsool. Filtri puhastamine on kaasasoleva tööriista ja vahetatava filtri abil väga lihtne. Prao-otsik ja 2-in-1 pehme mööblihari täiendavad tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
Dust Sensor tehnoloogiaAutomaatne tolmutuvastus ja võimsuse juhtimine. Võimsuse reguleerimine pikemaks tööajaks. Intuitiivne ja vaevatu tolmuimeja.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Lisatarvikud spetsiaalselt lemmikloomaomanikeleMootoriga miniturbohari eemaldab pehmelt mööblilt peaaegu kõik lahtised lemmikloomakarvad. Lihtne filtri puhastamine – oluline koduloomadega majapidamistes, kus on palju mustust, kui filtrit tuleks sagedamini puhastada.
Peenhäälestatud tehnoloogia
- Võimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt.
- Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 60 minutit.
- 350 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 60 Võimendusrežiim: / u. 8
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|220
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
- Filtri puhastamise tööriist
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Mini turbohari
- Pragude puhastamise otsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Metall
- Suur seinakinnitus koos laadijaga
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
- Tolmuandur
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Lemmikloomade karvad
