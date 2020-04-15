WD 3 V-15/4/20 auto märg- ja kuivtolmuimeja tagab suurepärase imemise ning on energiasäästlik ja kompaktne – energiatarve on vaid 1000 vatti. Seade avaldab muljet autootsiku, ülipika praootsiku ning pehmete ja kõvade harjastega imemisharjaga. Olgu need tundlikud pinnad, nagu armatuurlaud, tugevalt määrdunud alad, nagu jalaruum, suured alad nagu pakiruum või kitsad kohad istmete vahel: Tänu spetsiaalsetele harjadele ja otsikutele saab sõiduki sisemuses kõiki piirkondi vaevata ja põhjalikult puhastada. Eemaldatav käepide võimaldab kinnitada harjad ja otsiku otse imemisvooliku külge, võimaldades seega kitsastes kohtades vaevata tööd. Varustatud tugeva ja löögikindla 15-liitrise plastmahuti, 4-meetrise juhtme ja 2-meetrise eemaldatava käepidemega imemisvooliku, põrandaotsiku, praootsiku, kassettfiltri ja fliisfiltrikotiga. 1-osaline kassettfilter võimaldab tolmuimejaga korjata kuiva ja märja mustuse ilma filtrit vahetamata. Muud omadused: hoiustamisvõimalus seadme korpusel, praktiline puhuri funktsioon, "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ning ergonoomiline kandesang.