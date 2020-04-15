Vee- ja tolmuimeja WD 3 V-15/4/20 Car
Märg- ja kuivtolmuimeja WD 3 V-15/4/20 Car puhastab oma spetsiaalsete otsikute, 15-liitrise plastmahuti, 4-meetrise juhtme ja 2-meetrise imemisvooliku abil sõiduki sisemust sügavuti.
WD 3 V-15/4/20 auto märg- ja kuivtolmuimeja tagab suurepärase imemise ning on energiasäästlik ja kompaktne – energiatarve on vaid 1000 vatti. Seade avaldab muljet autootsiku, ülipika praootsiku ning pehmete ja kõvade harjastega imemisharjaga. Olgu need tundlikud pinnad, nagu armatuurlaud, tugevalt määrdunud alad, nagu jalaruum, suured alad nagu pakiruum või kitsad kohad istmete vahel: Tänu spetsiaalsetele harjadele ja otsikutele saab sõiduki sisemuses kõiki piirkondi vaevata ja põhjalikult puhastada. Eemaldatav käepide võimaldab kinnitada harjad ja otsiku otse imemisvooliku külge, võimaldades seega kitsastes kohtades vaevata tööd. Varustatud tugeva ja löögikindla 15-liitrise plastmahuti, 4-meetrise juhtme ja 2-meetrise eemaldatava käepidemega imemisvooliku, põrandaotsiku, praootsiku, kassettfiltri ja fliisfiltrikotiga. 1-osaline kassettfilter võimaldab tolmuimejaga korjata kuiva ja märja mustuse ilma filtrit vahetamata. Muud omadused: hoiustamisvõimalus seadme korpusel, praktiline puhuri funktsioon, "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ning ergonoomiline kandesang.
Omadused ja tulu
Spetsiaalsed lisatarvikud auto puhastamiseks seestpooltParimateks puhastustulemusteks tundlikel ja suurtel pindadel ning kitsastes vaheruumides. Peene ja tõrksa mustuse optimaalseks eemaldamiseks.
Eemaldatav käepideVõimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge. Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse lihtne eemaldamine, nt kruusa.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|230
|Vaakum (mbar)
|max. 230
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 45
|Konteineri maht (l)
|15
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 457
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Eriti pikk pragude puhastamise otsik (350 mm)
- Autopuhastusotsik
- Pehmete harjastega imemispintsel
- Tugevate harjastega imemispintsel
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Pagasiruum
- Autoistmed
- Tagaiste
- Jalaruum
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Armatuurlaud
- Keskkonsool
- Terrass
- Kelder
- Vedelikud
Lisatarvikud
